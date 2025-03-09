https://ria.ru/20250309/srok-2003970592.html

В ГД внесли проект об отмене испытательного срока для многодетных родителей

В ГД внесли проект об отмене испытательного срока для многодетных родителей - РИА Новости, 09.03.2025

В ГД внесли проект об отмене испытательного срока для многодетных родителей

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается отменить... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T22:26:00+03:00

2025-03-09T22:26:00+03:00

2025-03-09T22:26:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается отменить испытательный срок для многодетных родителей при трудоустройстве, сообщила пресс-служба партии. Изменения предлагается внести в статью 70 Трудового кодекса РФ. "Родителей, имеющих трех и более детей, одиноких родителей, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет и (или) детей-инвалидов либо являющихся единственными усыновителями, опекунами или попечителями указанных детей", - сказано в пояснительной записке, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству предусмотрено положение, что при заключении трудового договора испытание не устанавливается для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. По мнению авторов инициативы, такое требование следует распространить на других граждан, являющихся родителями, в целях развития поддержки института семьи. "В больших семьях, а также в семьях, где одинокие родители воспитывают детей, еще не способных в силу возраста или не имеющих возможности работать и помогать родителям, зачастую нуждаются в дополнительной поддержке, в том числе при устройстве на работу без барьеров", - сказано в документе. Авторы инициативы подчеркивают, что это предложение распространяется как на матерей, так и на отцов. Кроме того, авторы отмечают, что в случае принятия этого законопроекта на работодателя и его должностных лиц, незаконно установивших испытательный срок для предлагаемых категорий, может быть наложен штраф: на должностных лиц – от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В настоящее время данные штрафные санкции установлены КоАП РФ в связи с нарушением трудового законодательства. По мнению авторов законопроекта, такие меры станут поддержкой для семей с детьми, позволят сохранить психологический комфорт таких граждан при выходе на новое место работы и защитить их от несправедливого досрочного увольнения.

https://ria.ru/20241028/ldpr-1980414915.html

https://ria.ru/20250213/gosduma-1998986398.html

https://ria.ru/20241203/gosduma-1987005687.html

https://ria.ru/20250129/gd-1996093974.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф