В ГД внесли проект об отмене испытательного срока для многодетных родителей
ЛДПР предложила отменить испытательный срок для многодетных при трудоустройстве
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается отменить испытательный срок для многодетных родителей при трудоустройстве, сообщила пресс-служба партии.
Изменения предлагается внести в статью 70 Трудового кодекса РФ.
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"Родителей, имеющих трех и более детей, одиноких родителей, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет и (или) детей-инвалидов либо являющихся единственными усыновителями, опекунами или попечителями указанных детей", - сказано в пояснительной записке, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что согласно действующему законодательству предусмотрено положение, что при заключении трудового договора испытание не устанавливается для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. По мнению авторов инициативы, такое требование следует распространить на других граждан, являющихся родителями, в целях развития поддержки института семьи.
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"В больших семьях, а также в семьях, где одинокие родители воспитывают детей, еще не способных в силу возраста или не имеющих возможности работать и помогать родителям, зачастую нуждаются в дополнительной поддержке, в том числе при устройстве на работу без барьеров", - сказано в документе.
Авторы инициативы подчеркивают, что это предложение распространяется как на матерей, так и на отцов.
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Кроме того, авторы отмечают, что в случае принятия этого законопроекта на работодателя и его должностных лиц, незаконно установивших испытательный срок для предлагаемых категорий, может быть наложен штраф: на должностных лиц – от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В настоящее время данные штрафные санкции установлены КоАП РФ в связи с нарушением трудового законодательства.
По мнению авторов законопроекта, такие меры станут поддержкой для семей с детьми, позволят сохранить психологический комфорт таких граждан при выходе на новое место работы и защитить их от несправедливого досрочного увольнения.