https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003912620.html

Бойцы "Днепра" уничтожили до 80 боевиков ВСУ за сутки

Бойцы "Днепра" уничтожили до 80 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.03.2025

Бойцы "Днепра" уничтожили до 80 боевиков ВСУ за сутки

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:17:00+03:00

2025-03-09T13:17:00+03:00

2025-03-09T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, радиолокационную станцию RADA RPS-82 производства Израиля, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Давыдов брод Херсонской области, Пятихатки и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, радиолокационная станция RADA RPS-82 производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов и склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)