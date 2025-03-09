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Бойцы "Днепра" уничтожили до 80 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 09.03.2025 (обновлено: 13:31 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003912620.html
Бойцы "Днепра" уничтожили до 80 боевиков ВСУ за сутки
Бойцы "Днепра" уничтожили до 80 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.03.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили до 80 боевиков ВСУ за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:17:00+03:00
2025-03-09T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, радиолокационную станцию RADA RPS-82 производства Израиля, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Давыдов брод Херсонской области, Пятихатки и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, радиолокационная станция RADA RPS-82 производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов и склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Днепра" уничтожили до 80 боевиков ВСУ за сутки

МО: бойцы "Днепра" уничтожили до 80 боевиков ВСУ и 3 склада боеприпасов за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, радиолокационную станцию RADA RPS-82 производства Израиля, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Давыдов брод Херсонской области, Пятихатки и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, радиолокационная станция RADA RPS-82 производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов и склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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