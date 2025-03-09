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Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 09.03.2025
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13:13 09.03.2025 (обновлено: 13:32 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003911611.html
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 09.03.2025
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:13:00+03:00
2025-03-09T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
дружковка
северск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Розовка, Дроновка, Дружковка, Григоровка, Дылеевка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), дружковка, северск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дружковка, Северск, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции

МО РФ: ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Розовка, Дроновка, Дружковка, Григоровка, Дылеевка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДружковкаСеверскВооруженные силы РФ
 
 
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