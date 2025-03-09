https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003911611.html

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 09.03.2025

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:13:00+03:00

2025-03-09T13:13:00+03:00

2025-03-09T13:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

дружковка

северск

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Розовка, Дроновка, Дружковка, Григоровка, Дылеевка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), дружковка, северск, вооруженные силы рф