https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003911611.html
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 09.03.2025
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:13:00+03:00
2025-03-09T13:13:00+03:00
2025-03-09T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
дружковка
северск
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962252_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_7d584511047292beeaef62e5ceb2369f.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Розовка, Дроновка, Дружковка, Григоровка, Дылеевка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
дружковка
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962252_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3900d3c32613a36b4eba624155f1096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), дружковка, северск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дружковка, Северск, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции
МО РФ: ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки