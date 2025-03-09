https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003911019.html
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки превысили 145 военнослужащих и САУ Krab, сообщило... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:11:00+03:00
2025-03-09T13:11:00+03:00
2025-03-09T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки превысили 145 военнослужащих и САУ Krab, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив Донецкой Народной Республики.Потери противника составили более 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 145 боевиков и САУ Krab в зоне действий "Востока" за сутки