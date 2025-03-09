https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003911019.html

ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 09.03.2025

ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки превысили 145 военнослужащих и САУ Krab, сообщило... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:11:00+03:00

2025-03-09T13:11:00+03:00

2025-03-09T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки превысили 145 военнослужащих и САУ Krab, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив Донецкой Народной Республики.Потери противника составили более 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф