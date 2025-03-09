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ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 09.03.2025 (обновлено: 13:31 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003911019.html
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки превысили 145 военнослужащих и САУ Krab, сообщило... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:11:00+03:00
2025-03-09T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки превысили 145 военнослужащих и САУ Krab, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив Донецкой Народной Республики.Потери противника составили более 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 145 боевиков и САУ Krab в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки превысили 145 военнослужащих и САУ Krab, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив Донецкой Народной Республики.Потери противника составили более 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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