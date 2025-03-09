https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003862656.html
Медсестра спасла жизни 30 российских военных после атаки FPV-дрона
Медсестра спасла жизни 30 российских военных после атаки FPV-дрона - РИА Новости, 09.03.2025
Медсестра спасла жизни 30 российских военных после атаки FPV-дрона
Российская медсестра вместе с ассистентами спасла жизни 30 российским военнослужащим после атаки украинского FPV-дрона, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T00:10:00+03:00
2025-03-09T00:10:00+03:00
2025-03-09T10:14:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская медсестра вместе с ассистентами спасла жизни 30 российским военнослужащим после атаки украинского FPV-дрона, сообщили в Минобороны РФ. Рядовой Елена Круглова, медицинская сестра медицинской роты выполняла задачи по оказанию медпомощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах, отметили в Минобороны РФ. "В один из дней, в ходе эвакуации раненых российских бойцов, противник атаковал FPV-дроном эвакуационную машину, в результате чего военнослужащие, находившиеся в автомобиле, получили дополнительные тяжелые ранения. Три десятка раненых военнослужащих доставили в медицинский пункт, где Круглова в этот день несла дежурство. Счет шел на минуты, Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом, в течение трех часов оказывали медицинскую помощь более 30 бойцам", - говорится в сообщении. Уточняется, что группа медиков, с состав которой входила рядовой Круглова, остановила кровотечение, состояние российских военнослужащих стабилизировалось.
https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998205912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Медсестра спасла жизни 30 российских военных после атаки FPV-дрона
Медсестра Елена Круглова спасла жизни 30 российских военных после атаки дрона
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская медсестра вместе с ассистентами спасла жизни 30 российским военнослужащим после атаки украинского FPV-дрона, сообщили в Минобороны РФ.
Рядовой Елена Круглова, медицинская сестра медицинской роты выполняла задачи по оказанию медпомощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах, отметили в Минобороны РФ
.
"В один из дней, в ходе эвакуации раненых российских бойцов, противник атаковал FPV-дроном эвакуационную машину, в результате чего военнослужащие, находившиеся в автомобиле, получили дополнительные тяжелые ранения.
Три десятка раненых военнослужащих доставили в медицинский пункт, где Круглова в этот день несла дежурство. Счет шел на минуты, Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом, в течение трех часов оказывали медицинскую помощь более 30 бойцам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что группа медиков, с состав которой входила рядовой Круглова, остановила кровотечение, состояние российских военнослужащих стабилизировалось.