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Инвесторы Tesla обеспокоились союзом Трампа и Маска, пишет WP - РИА Новости, 09.03.2025
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14:17 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/sotrudniki-2003918852.html
Инвесторы Tesla обеспокоились союзом Трампа и Маска, пишет WP
Инвесторы Tesla обеспокоились союзом Трампа и Маска, пишет WP - РИА Новости, 09.03.2025
Инвесторы Tesla обеспокоились союзом Трампа и Маска, пишет WP
Сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T14:17:00+03:00
2025-03-09T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании, сообщает издание Washington Post. В конце декабря газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. "Ряд сотрудников и инвесторов (компании Tesla - ред.) начали высказываться о Маске, обеспокоенные тем, что его союз с Трампом наносит непоправимый вред репутации компании и её миссии по построению более устойчивого будущего", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа". В этой связи, согласно изданию, ярость, направленная на Маска в интернете, всё чаще выливается в реальную жизнь посредством осуществления актов вандализма, направленных на витрины магазинов Tesla, зарядные станции и транспортные средства. При этом, по данным Washington Post, местные правоохранительные органы опасаются, что со временем в результате насилия в отношении компании люди могут получить серьёзные травмы. Один из инвесторов Tesla Росс Гербер заявил, что политика Маска и вандализм в отношении компании оказывают негативное влияние на бренд. "Это всё можно было бы очень легко исправить..., если бы кто-то другой взял на себя управление Tesla", - приводит его слова издание. В начале февраля из совместного опроса журнала Economist и компании YouGov следовало, что около половины американцев хотят, чтобы у Маска не было никакого влияния в администрации Трампа. Кроме того, конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар ранее призвал уволить Маска с поста в администрации Трампа.
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в мире, технологии, сша, техас, илон маск, дональд трамп, tesla motors, nbc
В мире, Технологии, США, Техас, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, NBC
Инвесторы Tesla обеспокоились союзом Трампа и Маска, пишет WP

WP: инвесторы беспокоятся, что союз Маска с Трампом вредит репутации Tesla

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании, сообщает издание Washington Post.
В конце декабря газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Опрос показал отношение американцев к Маску
6 февраля, 00:26
"Ряд сотрудников и инвесторов (компании Tesla - ред.) начали высказываться о Маске, обеспокоенные тем, что его союз с Трампом наносит непоправимый вред репутации компании и её миссии по построению более устойчивого будущего", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа". В этой связи, согласно изданию, ярость, направленная на Маска в интернете, всё чаще выливается в реальную жизнь посредством осуществления актов вандализма, направленных на витрины магазинов Tesla, зарядные станции и транспортные средства. При этом, по данным Washington Post, местные правоохранительные органы опасаются, что со временем в результате насилия в отношении компании люди могут получить серьёзные травмы.
Один из инвесторов Tesla Росс Гербер заявил, что политика Маска и вандализм в отношении компании оказывают негативное влияние на бренд.
"Это всё можно было бы очень легко исправить..., если бы кто-то другой взял на себя управление Tesla", - приводит его слова издание.
В начале февраля из совместного опроса журнала Economist и компании YouGov следовало, что около половины американцев хотят, чтобы у Маска не было никакого влияния в администрации Трампа. Кроме того, конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар ранее призвал уволить Маска с поста в администрации Трампа.
Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla под Берлином проекцию со спорным жестом, напоминающим нацистское приветствие*, который Илон Маск показал в ходе своего выступления на инаугурации президента США Дональда Трампа *Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
На фасад завода Tesla в Берлине вывели проекцию с жестом Маска
23 января, 13:15
 
В миреТехнологииСШАТехасИлон МаскДональд ТрампTesla motorsNBC
 
 
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