Инвесторы Tesla обеспокоились союзом Трампа и Маска, пишет WP
WP: инвесторы беспокоятся, что союз Маска с Трампом вредит репутации Tesla
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании, сообщает издание Washington Post.
В конце декабря газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц.
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"Ряд сотрудников и инвесторов (компании Tesla - ред.) начали высказываться о Маске, обеспокоенные тем, что его союз с Трампом наносит непоправимый вред репутации компании и её миссии по построению более устойчивого будущего", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа". В этой связи, согласно изданию, ярость, направленная на Маска в интернете, всё чаще выливается в реальную жизнь посредством осуществления актов вандализма, направленных на витрины магазинов Tesla, зарядные станции и транспортные средства. При этом, по данным Washington Post, местные правоохранительные органы опасаются, что со временем в результате насилия в отношении компании люди могут получить серьёзные травмы.
Один из инвесторов Tesla Росс Гербер заявил, что политика Маска и вандализм в отношении компании оказывают негативное влияние на бренд.
"Это всё можно было бы очень легко исправить..., если бы кто-то другой взял на себя управление Tesla", - приводит его слова издание.
В начале февраля из совместного опроса журнала Economist и компании YouGov следовало, что около половины американцев хотят, чтобы у Маска не было никакого влияния в администрации Трампа. Кроме того, конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар ранее призвал уволить Маска с поста в администрации Трампа.
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