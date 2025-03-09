https://ria.ru/20250309/sobaki-2003869064.html

Кинолог рассказал, как собаки манипулируют людьми

Кинолог рассказал, как собаки манипулируют людьми - РИА Новости, 09.03.2025

Кинолог рассказал, как собаки манипулируют людьми

Каждый собаковод сталкивался с голодным взглядом только что поевшей собаки или подрывался утром на первый зов питомца, чтобы пойти с ним на прогулку, такие... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T03:38:00+03:00

2025-03-09T03:38:00+03:00

2025-03-09T03:38:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Каждый собаковод сталкивался с голодным взглядом только что поевшей собаки или подрывался утром на первый зов питомца, чтобы пойти с ним на прогулку, такие хитрости, которые используют собаки в общении с человеком, хозяева сами формируют и закрепляют у своих питомцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Собаководы порой не замечают, как собаки ловко манипулируют их действиями: смотрят голодным взглядом, делают виноватый вид или выпрашиваются на прогулку. На самом деле манипулировать питомцы не умеют, а все хитрости, которые они используют, это всего лишь результат одомашнивания их человеком. Собака подает определенный сигнал, на который реагирует хозяин. Если он помогает ей добиться желаемого, она запоминает его и использует", – сказал Голубев. По его словам, такими уловками могут быть "виноватый" или "голодный" вид собаки. Если питомец совершил что-то нехорошее, по мнению хозяина, и получил его неодобрение или гнев, то жалобные глаза собаки, которые она делает после этого, вовсе не говорят о том, что животное всё осознало и больше не будет себя так вести. На самом деле любимец просто подает сигналы примирения, чтобы хозяин снова стал предсказуемым и добрым. Кинолог также посоветовал не реагировать на голодные глаза, которыми питомец смотрит из-под стола на тех, кто принимает пищу. Если собаке раз за разом удается выпросить еду, она понимает, как нужно действовать, чтобы ее угостили, а хозяин, который закрепляет подобное поведение, будет регулярно попадать в плен голодных выпрашивающих глаз собаки. "Запомните, у собак не развито абстрактное мышление, просчитать свои манипуляторные стратегии они не могут. Их манипуляции – это всего лишь выученное поведение, которое, помогает сформировать хозяин", – напомнил Голубев. Кроме того, питомцы могут выпрашивать внимание хозяина, используя свои лапы, напомнил он. Например, собака может подойти к хозяину, работающему за компьютером и положить лапу или голову на коленки, чтобы позвать его поиграть. В этот момент она может требовать от хозяина внимания из-за скуки или, например, сообщать таким образом, что у нее что-то болит, рассказал президент РКФ. Он упомянул ещё одну распространённую ситуацию - когда собака привыкла будить своего хозяина на прогулку и для этого утыкается носом ему в лицо или руку. Кинолог отметил, что у собак, которым такое позволяют, в голове складывается схема, когда они будят хозяина и после этого выходят на прогулку. Поэтому животные продолжают так делать, даже если на самом деле у них нет нужды в том, чтобы сходить в туалет. "Есть множество "уловок", которыми пользуются собаки. Чаще всего их формируют собаководы, потому что позволяют питомцу вести себя подобным образом и каждый раз одинаково реагируют на ту или иную просьбу любимца. Есть владельцы, которые корректируют поведение любимца, все будет зависеть от хозяина. Важно понять, что вы позволяете делать своему любимцу и воспринимаете как забавное поведение, а что должно быть запрещено", - заключил Голубев.

https://ria.ru/20250302/sobaki-2002528116.html

https://ria.ru/20241222/kinolog-1990666526.html

https://ria.ru/20241006/kinolog-1976576572.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)