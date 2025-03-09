https://ria.ru/20250309/sobaka-2003939376.html

В Новгородской области мужчина утонул, пытаясь спасти собаку

В Новгородской области мужчина утонул, пытаясь спасти собаку - РИА Новости, 09.03.2025

В Новгородской области мужчина утонул, пытаясь спасти собаку

Мужчина утонул в реке в городе Старая Русса Новгородской области, пытаясь спасти свою провалившуюся под лёд собаку, по данному факту проводится доследственная... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:25:00+03:00

2025-03-09T17:25:00+03:00

2025-03-09T17:25:00+03:00

происшествия

старая русса

новгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Мужчина утонул в реке в городе Старая Русса Новгородской области, пытаясь спасти свою провалившуюся под лёд собаку, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Уточняется, что в воскресенье в центре Старой Руссы из реки Полисть спасатели вытащили тело местного жителя. Следователем межрайонного отдела СУ СК по региону по данному факту организована доследственная проверка. "Предварительно установлено, что мужчина гулял с собакой по набережной, собака увидела лебедей на реке, побежала на лед и провалилась в воду. Хозяин попытался спасти животное, но утонул", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250116/sobaka-1994062211.html

старая русса

новгородская область

россия

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происшествия, старая русса, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)