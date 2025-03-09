Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области мужчина утонул, пытаясь спасти собаку - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/sobaka-2003939376.html
В Новгородской области мужчина утонул, пытаясь спасти собаку
В Новгородской области мужчина утонул, пытаясь спасти собаку - РИА Новости, 09.03.2025
В Новгородской области мужчина утонул, пытаясь спасти собаку
Мужчина утонул в реке в городе Старая Русса Новгородской области, пытаясь спасти свою провалившуюся под лёд собаку, по данному факту проводится доследственная... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:25:00+03:00
2025-03-09T17:25:00+03:00
происшествия
старая русса
новгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Мужчина утонул в реке в городе Старая Русса Новгородской области, пытаясь спасти свою провалившуюся под лёд собаку, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Уточняется, что в воскресенье в центре Старой Руссы из реки Полисть спасатели вытащили тело местного жителя. Следователем межрайонного отдела СУ СК по региону по данному факту организована доследственная проверка. "Предварительно установлено, что мужчина гулял с собакой по набережной, собака увидела лебедей на реке, побежала на лед и провалилась в воду. Хозяин попытался спасти животное, но утонул", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250116/sobaka-1994062211.html
старая русса
новгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, старая русса, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Старая Русса, Новгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области мужчина утонул, пытаясь спасти собаку

СК: в Новгородской области мужчина утонул в реке, пытаясь спасти свою собаку

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Мужчина утонул в реке в городе Старая Русса Новгородской области, пытаясь спасти свою провалившуюся под лёд собаку, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Уточняется, что в воскресенье в центре Старой Руссы из реки Полисть спасатели вытащили тело местного жителя. Следователем межрайонного отдела СУ СК по региону по данному факту организована доследственная проверка.
«
"Предварительно установлено, что мужчина гулял с собакой по набережной, собака увидела лебедей на реке, побежала на лед и провалилась в воду. Хозяин попытался спасти животное, но утонул", - говорится в сообщении.
Спасатели вытащили собаку из Москвы-реки в районе посёлка Речник - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
На западе Москвы спасли собаку, тонувшую в полынье
16 января, 19:25
 
ПроисшествияСтарая РуссаНовгородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала