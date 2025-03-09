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В Новгородской области мужчина утонул, пытаясь спасти собаку
В Новгородской области мужчина утонул, пытаясь спасти собаку - РИА Новости, 09.03.2025
В Новгородской области мужчина утонул, пытаясь спасти собаку
Мужчина утонул в реке в городе Старая Русса Новгородской области, пытаясь спасти свою провалившуюся под лёд собаку, по данному факту проводится доследственная... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:25:00+03:00
2025-03-09T17:25:00+03:00
2025-03-09T17:25:00+03:00
происшествия
старая русса
новгородская область
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следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Мужчина утонул в реке в городе Старая Русса Новгородской области, пытаясь спасти свою провалившуюся под лёд собаку, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Уточняется, что в воскресенье в центре Старой Руссы из реки Полисть спасатели вытащили тело местного жителя. Следователем межрайонного отдела СУ СК по региону по данному факту организована доследственная проверка. "Предварительно установлено, что мужчина гулял с собакой по набережной, собака увидела лебедей на реке, побежала на лед и провалилась в воду. Хозяин попытался спасти животное, но утонул", - говорится в сообщении.
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происшествия, старая русса, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Старая Русса, Новгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области мужчина утонул, пытаясь спасти собаку
СК: в Новгородской области мужчина утонул в реке, пытаясь спасти свою собаку