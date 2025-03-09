https://ria.ru/20250309/skvazhina-2003451677.html

Что-то напугало: почему Кольскую скважину перестали рыть на 13-м километре

Что-то напугало: почему Кольскую скважину перестали рыть на 13-м километре - РИА Новости, 09.03.2025

Что-то напугало: почему Кольскую скважину перестали рыть на 13-м километре

"Кольская сверхглубокая" — амбициозный научный проект Советского Союза. И в то же время одно из самых загадочных мест в России. До сих пор можно услышать... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T08:00:00+03:00

2025-03-09T08:00:00+03:00

2025-03-09T12:29:00+03:00

заполярный

никель (город)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. "Кольская сверхглубокая" — амбициозный научный проект Советского Союза. И в то же время одно из самых загадочных мест в России. До сих пор можно услышать истории о монстрах и адских звуках на дне скважины. Что происходило там на самом деле — в материале РИА Новости.Триумф советской наукиБурить СГ-3, как официально называлась Кольская сверхглубокая, начали в 1970-м. Место выбрали между городом Заполярным и поселком Никель — у самой границы с Норвегией.Но не для добычи нефти и газа. В отличие от остальных, Кольская скважина создавалась исключительно в научных целях — чтобы исследовать нижние слои земной коры и мантию. С этой целью даже снарядили специальную экспедицию.Уже очень скоро СГ-3 принесла плоды. Только за первые пару лет бурения исследователи сделали несколько сенсационных открытий. Например, обнаружили подземные воды на глубине более десяти километров. До этого считалось, что на таких глубинах из-за огромного давления их быть не может.Дальше — больше: горняки наткнулись на обильные залежи полезных ископаемых. В том числе золотоносные руды. Содержание драгметалла составляло 78 граммов на тонну. Неслыханная доселе концентрация.И наконец, следы жизни на огромной глубине. В образцах пород с отметки шесть километров ученые нашли окаменелые останки микроорганизмов возрастом 2,8 миллиарда лет. Это позволило сделать сенсационный вывод: возникновение жизни на Земле произошло на полтора миллиарда лет раньше, чем принято считать.Бурение на Кольской продолжалось вплоть до 1991-го. Исследователи преодолели отметку в 12 262 метра. Но тремя годами позже все обернулось чередой аварий. В итоге скважину закрыли.Мифы и легендыО причинах того инцидента ходило немало толков и слухов. Как и о том, что на самом деле специалисты нашли на дне. Вкратце все пересуды сводились к одному: "Добурились до самого ада".На Западе о загадочной северной скважине впервые рассказали в День дураков. Финская газета за 1 апреля 1989-го не без юмора сообщала читателям:"Советские бурильщики, достигнув глубины 14 километров, обнаружили огромную полость, температура в которой превышала тысячу градусов. Ученые опустили туда специальный термоустойчивый микрофон".Спустя пару секунд прибор зафиксировал жуткие звуки — как будто хором кричали сотни людей. Рабочие, стоявшие неподалеку, в панике разбежались. А руководство наотрез отказалось продолжать исследования СГ-3.Есть еще более фантастическая версия. Любопытно, что появилась она в СССР в середине 1980-х. Якобы через буровую трубу из недр земли выполз настоящий адский демон, похожий на летучую мышь. Поднялся в небеса и… улетел.Всерьез "инфернальные" гипотезы, рассматривать, конечно, не стоит. Но в то же время в 1995-м в глубине скважины произошел взрыв. Причину так и не установили."Когда меня расспрашивают об этой загадочной истории, я не знаю, что говорить. С одной стороны, рассказы про "демона" — чушь собачья. С другой стороны — как честный ученый, я не могу утверждать, что знаю, что же именно у нас произошло. Действительно зафиксировали очень странный шум, потом — взрыв. Спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине не обнаружилось", — вспоминает академик Давид Губерман, руководивший проектом.Корреспонденты РИА Новости несколько лет назад побывали в загадочном месте. Сегодня для туристов здесь проводят экскурсии. Правда, очень редко и неохотно. Неожиданно местный гид Сергей Нестеренко разговорился на тему "портала" в преисподнюю."Были ли здесь "звуки ада"? — рассуждал он. — Меня оставляли дежурить и ночью, и днем, одного, когда на буровой уже не было персонала. А до этого тут работал мой отец — обслуживал оборудование. Так вот, не было этих звуков. Иначе мы бы наверняка узнали…"Однако позднее, гуляя по этажам одного из научных корпусов, проводник вдруг остановился. Замер на несколько секунд и настороженно прислушался."А вот туда мы не пойдем. Там как-то нехорошо, — пояснил гид. — Не скажу точно, что именно, но мне там однажды стало страшно. Больше стараюсь туда не заходить".А что сейчас?Старожилы до сих пор говорят о СГ-3 с пиететом. Только вот "проект планетарного масштаба" давно превратился в руины. От многолетних трудов не осталось и следа."Поражает энергия разрушения. Не просто разворовали, а именно остервенело разгромили. Жалко труд поколений ученых, в том числе и моего отца, жалко нашу сверхглубокую! Вот как это все взять и убить, уничтожить?" — сокрушался Нестеренко.Действительно есть о чем сожалеть. Кольская сверхглубокая показала всему миру величие отечественной науки. А после череды досадных неудач стала местом паломничества туристов и декорациями для съемок хоррор-фильмов.

заполярный

никель (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

заполярный, никель (город)