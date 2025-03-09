https://ria.ru/20250309/siyyarto-2003938712.html

Говорить о безопасности в Европе без России нельзя, заявил Сийярто

Говорить о безопасности в Европе без России нельзя, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.03.2025

Говорить о безопасности в Европе без России нельзя, заявил Сийярто

Говорить о новой долгосрочной архитектуре безопасности в Европе невозможно, не принимая в расчёт интересы России, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:14:00+03:00

2025-03-09T17:14:00+03:00

2025-03-09T17:16:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Говорить о новой долгосрочной архитектуре безопасности в Европе невозможно, не принимая в расчёт интересы России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире радио Kossuth. "Я не принадлежу к группе тех, кто разглагольствует или угрожает, что... Россия может представлять угрозу для Европы. Более того, я думаю, что невозможно говорить об архитектуре европейской безопасности, обеспечивающей долгосрочное спокойствие и мир, не беря Россию в расчет", - сказал Сийярто. Он также назвал стратегической ошибкой Запада блокирование каналов связи с Россией. "Мы поддерживали открытыми дипломатические каналы с Россией в течение трёх лет, теперь эти каналы открыл и (президент США) Дональд Трамп. Я думаю, что эта стратегия гораздо лучше, чем блокирование каналов связи, потому что оно практически перечеркивает надежду на мир", - добавил венгерский министр. Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. В четверг польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250304/vengriya-2002923354.html

https://ria.ru/20250306/orban-2003509220.html

https://ria.ru/20250306/pomosch-2003418001.html

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россия, европа, петер сийярто, евросоюз, нато, венгрия, в мире