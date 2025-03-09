https://ria.ru/20250309/shaman-2003969080.html
Shaman анонсировал юбилейные концерты в Кремле
Shaman анонсировал юбилейные концерты в Кремле - РИА Новости, 09.03.2025
Shaman анонсировал юбилейные концерты в Кремле
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) анонсировал большие юбилейные концерты "Тридцать лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце, которые... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T22:04:00+03:00
2025-03-09T22:04:00+03:00
2025-03-09T22:04:00+03:00
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) анонсировал большие юбилейные концерты "Тридцать лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце, которые пройдут 22 и 23 ноября, передает корреспондент РИА Новости. Концерт Shaman "Ты моя" проходит на площадке "Live Арена" в воскресенье. После исполнения гимна артист попрощался со зрителям. Однако они долго просили Shaman вернуться на сцену и спеть на бис. Артист услышал их - заключительной песней вечера стала композиция "Я останусь с тобой". "Скоро увидимся, родные!" - сказал Shaman со сцены. После этих слов над сценой развернули большой занавес с анонсом юбилейного концерта.
https://ria.ru/20250309/shaman-2003964229.html
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shaman (ярослав дронов) , россия
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Россия
Shaman анонсировал юбилейные концерты в Кремле
Ярослав Дронов анонсировал концерты "Тридцать лет на сцене" в Кремлевском дворце
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) анонсировал большие юбилейные концерты "Тридцать лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце, которые пройдут 22 и 23 ноября, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт Shaman "Ты моя" проходит на площадке "Live Арена" в воскресенье.
После исполнения гимна артист попрощался со зрителям. Однако они долго просили Shaman вернуться на сцену и спеть на бис. Артист услышал их - заключительной песней вечера стала композиция "Я останусь с тобой".
"Скоро увидимся, родные!" - сказал Shaman
со сцены.
После этих слов над сценой развернули большой занавес с анонсом юбилейного концерта.