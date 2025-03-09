https://ria.ru/20250309/shaman-2003969080.html

Shaman анонсировал юбилейные концерты в Кремле

Shaman анонсировал юбилейные концерты в Кремле - РИА Новости, 09.03.2025

Shaman анонсировал юбилейные концерты в Кремле

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) анонсировал большие юбилейные концерты "Тридцать лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце, которые... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T22:04:00+03:00

2025-03-09T22:04:00+03:00

2025-03-09T22:04:00+03:00

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

россия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) анонсировал большие юбилейные концерты "Тридцать лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце, которые пройдут 22 и 23 ноября, передает корреспондент РИА Новости. Концерт Shaman "Ты моя" проходит на площадке "Live Арена" в воскресенье. После исполнения гимна артист попрощался со зрителям. Однако они долго просили Shaman вернуться на сцену и спеть на бис. Артист услышал их - заключительной песней вечера стала композиция "Я останусь с тобой". "Скоро увидимся, родные!" - сказал Shaman со сцены. После этих слов над сценой развернули большой занавес с анонсом юбилейного концерта.

https://ria.ru/20250309/shaman-2003964229.html

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shaman (ярослав дронов) , россия