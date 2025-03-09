https://ria.ru/20250309/shaman-2003964229.html
Shaman и Мизулина официально заявили, что они пара
Shaman и Мизулина официально заявили, что они пара - РИА Новости, 09.03.2025
Shaman и Мизулина официально заявили, что они пара
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина официально заявили, что они - пара на концерте "Ты моя" в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T20:58:00+03:00
2025-03-09T20:58:00+03:00
2025-03-09T21:38:00+03:00
шоубиз
екатерина мизулина
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина официально заявили, что они - пара на концерте "Ты моя" в "Live Арене", передает корреспондент РИА Новости. Концерт с новой лирической программой "Ты моя", посвященной всем женщинам России, проходит на площадке "Live Арена" в воскресенье.На концерте Shaman пригласил Мизулину на сцену, она вышла в белом платье. Артист вручил возлюбленной букет цветов. "Вы знаете, возможно, я сейчас, опозорюсь на всю страну, но, как мужчина, я должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, что между нами. Официально заявляю при всех - мы пара, мы встречаемся, мы вместе. Екатерина, что ты на это скажешь?" - сказал Shaman со сцены. Мизулина ответила: "Да", на что Shaman сказал: "Она сказала "Да!". После официального заявления об их отношениях Shaman исполнил песню "Ты моя", обнимая Екатерину Мизулину. Ранее Мизулина сообщила, что раскроет некоторые подробности личной жизни "в конце этой недели".
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екатерина мизулина, shaman (ярослав дронов) , россия
Шоубиз, Екатерина Мизулина, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Россия
Shaman и Мизулина официально заявили, что они пара
Shaman и Мизулина официально заявили, что они пара на концерте "Ты моя"