https://ria.ru/20250309/shaman-2003964229.html

Shaman и Мизулина официально заявили, что они пара

Shaman и Мизулина официально заявили, что они пара - РИА Новости, 09.03.2025

Shaman и Мизулина официально заявили, что они пара

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина официально заявили, что они - пара на концерте "Ты моя" в... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T20:58:00+03:00

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шоубиз

екатерина мизулина

shaman (ярослав дронов)

россия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина официально заявили, что они - пара на концерте "Ты моя" в "Live Арене", передает корреспондент РИА Новости. Концерт с новой лирической программой "Ты моя", посвященной всем женщинам России, проходит на площадке "Live Арена" в воскресенье.На концерте Shaman пригласил Мизулину на сцену, она вышла в белом платье. Артист вручил возлюбленной букет цветов. "Вы знаете, возможно, я сейчас, опозорюсь на всю страну, но, как мужчина, я должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, что между нами. Официально заявляю при всех - мы пара, мы встречаемся, мы вместе. Екатерина, что ты на это скажешь?" - сказал Shaman со сцены. Мизулина ответила: "Да", на что Shaman сказал: "Она сказала "Да!". После официального заявления об их отношениях Shaman исполнил песню "Ты моя", обнимая Екатерину Мизулину. Ранее Мизулина сообщила, что раскроет некоторые подробности личной жизни "в конце этой недели".

https://ria.ru/20250309/shaman-2003963899.html

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екатерина мизулина, shaman (ярослав дронов) , россия