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Концерт Shaman "Ты моя" открылся песней "Грешная любовь"
Концерт Shaman "Ты моя" открылся песней "Грешная любовь" - РИА Новости, 09.03.2025
Концерт Shaman "Ты моя" открылся песней "Грешная любовь"
Концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) "Ты моя", посвященный всем женщинам России, открылся песней "Грешная любовь", концерт проходит в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T20:57:00+03:00
2025-03-09T20:57:00+03:00
2025-03-09T21:32:00+03:00
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) "Ты моя", посвященный всем женщинам России, открылся песней "Грешная любовь", концерт проходит в Москве в концертном зале "Live Арена", передает корреспондент РИА Новости. Перед появлением артиста на сцене звучал "Свадебный марш" Феликса Мендельсона. Весь зал был озарен святящимися сердцами. Кроме того, сначала Shaman проехал по сцене верхом на белом коне в красном плаще. "Добрый вечер, самые красивые, самые любимые, самые счастливые! Это Shaman. Я от всей души поздравляю вас с 9 Марта! Я на правах Shaman продлеваю Международный женский день на целый месяц! Моя новая лирическая программа называется "Ты моя", - поприветствовал артист зрителей.
https://rsport.ria.ru/20250216/uoker-1999652888.html
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Концерт Shaman "Ты моя", посвященный всем женщинам России
Концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) "Ты моя", посвященный всем женщинам России, открылся песней "Грешная любовь", концерт проходит в Москве в концертном зале "Live Арена", передает корреспондент РИА Новости.
2025-03-09T20:57
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shaman (ярослав дронов) , россия
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Россия
Концерт Shaman "Ты моя" открылся песней "Грешная любовь"
Концерт Shaman, посвященный женщинам России, открылся песней "Грешная любовь"