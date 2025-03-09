https://ria.ru/20250309/shaman-2003960410.html
Shaman хочет провести открытые уроки музыки в школах
Shaman хочет провести открытые уроки музыки в школах - РИА Новости, 09.03.2025
Shaman хочет провести открытые уроки музыки в школах
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что в марте планирует приступить к реализации своей инициативы по проведению открытых уроков музыки в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T20:31:00+03:00
2025-03-09T20:31:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что в марте планирует приступить к реализации своей инициативы по проведению открытых уроков музыки в школах. "Я думаю, что уже в марте займусь этим вопросом, посещу какую-то школу. Это же была моя инициатива", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал РИА Новости, что школьники первых-восьмых классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество Shaman и народного артиста РФ, певца и композитора Олега Газманова.
https://ria.ru/20250226/peterburg-2001827903.html
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россия, олег газманов, shaman (ярослав дронов) , образование, музыка
Шоубиз, Россия, Олег Газманов, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Образование, Музыка
Shaman хочет провести открытые уроки музыки в школах
Shaman сообщил, что в марте планирует провести открытые уроки музыки в школах