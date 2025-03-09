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Вучич ожидает попыток насилия на протесте в Сербии 15 марта

Вучич ожидает попыток насилия на протесте в Сербии 15 марта - РИА Новости, 09.03.2025

Вучич ожидает попыток насилия на протесте в Сербии 15 марта

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье заявил, что ожидает попыток насилия на массовом протесте в Сербии 15 марта, по его словам, власти страны задержат РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T14:01:00+03:00

2025-03-09T14:01:00+03:00

2025-03-09T14:01:00+03:00

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БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье заявил, что ожидает попыток насилия на массовом протесте в Сербии 15 марта, по его словам, власти страны задержат участников и организаторов ожидаемых беспорядков. Аграрии Сербии на протесте в субботу пообещали на тракторах приехать в Белград для участия в крупнейшем митинге 15 марта, чтобы поддержать студентов и сторонников оппозиции, которые протестуют с 1 ноября после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. "Изо дня в день насилия все больше. Они (оппоненты властей – ред.) знают, что крайний срок в субботу. Подняли это на уровень "Дня Д", студенты бы сейчас отошли в сторону и проводили шествия после. А те другие это подогревают, потому что спешат "хозяева" телеканалов Nova S и N1, "хозяева" извне и нервные политики из оппозиции. Я ожидаю, что они организуют большое насилие, все, кто будет в этом участвовать, будут задержаны", - заявил Вучич журналистам при посещении монастыря Святого архангела Гавриила в муниципалитете Смедеревска-Паланка в воскресенье. По его словам, "государство сможет поступить как государство". Он также призвал граждан не верить Радио и телевидению Сербии (РТС), которое, по его мнению, необъективно освещает ситуацию в стране. "Они думают, что все зависит от СМИ, но у вас должно быть что-то еще, чтобы вы смогли провести цветную революцию. Поэтому у них не получится, призываю граждан Сербии ни в чем не верить РТС, пусть ему верят те, кто верит телеканалам N1 и Nova S", - указал президент Сербии. Ранее Вучич многократно называл бизнесмена Драгана Шолака, живущего в Нидерландах, владельца холдинга United media, к которому относятся телеканалы N1 и Nova S, кабельные операторы и СМИ в регионе Западных Балкан, спонсором и инициатором протестов. Скупщина (парламент) Сербии приняла в четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагает увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

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Ольга Фомченкова

в мире, сербия, белград (город), нидерланды, александр вучич, ана брнабич, сербская прогрессивная партия (спп)