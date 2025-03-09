https://ria.ru/20250309/sedokova-2003935625.html

Седокова вернулась к карьере после смерти бывшего мужа

Седокова вернулась к карьере после смерти бывшего мужа - РИА Новости, 09.03.2025

Седокова вернулась к карьере после смерти бывшего мужа

Певица Анна Седокова сообщила, что вернулась к творческой работе и анонсировала песню о своих переживаниях после потери бывшего мужа Яниса Тиммы. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:48:00+03:00

2025-03-09T16:48:00+03:00

2025-03-09T16:48:00+03:00

шоубиз

янис тимма

анна седокова

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Певица Анна Седокова сообщила, что вернулась к творческой работе и анонсировала песню о своих переживаниях после потери бывшего мужа Яниса Тиммы. В правоохранительных органах 17 декабря 2024 года сообщили РИА Новости, что тело Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой. Прощание со спортсменом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было. Вскоре после гибели Тиммы Седокова опубликовала в соцсетях видео из больницы, где она была под капельницей. Позже представитель певицы сообщил РИА Новости, что она госпитализирована по рекомендации невролога, так как находилась в состоянии аффекта. "Я вернулась на студию и написала песню. В ней все. О нас, обо мне . Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала", - написала Седокова в своем Telegram-канале. Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год.

https://rsport.ria.ru/20250212/yanis-timma-rassledovanie-gibeli-1998834847.html

https://rsport.ria.ru/20250203/timmi-rassledovanie-smerti-1996933587.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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янис тимма, анна седокова