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Седокова вернулась к карьере после смерти бывшего мужа - РИА Новости, 09.03.2025
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Шоубиз
 
16:48 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/sedokova-2003935625.html
Седокова вернулась к карьере после смерти бывшего мужа
Седокова вернулась к карьере после смерти бывшего мужа - РИА Новости, 09.03.2025
Седокова вернулась к карьере после смерти бывшего мужа
Певица Анна Седокова сообщила, что вернулась к творческой работе и анонсировала песню о своих переживаниях после потери бывшего мужа Яниса Тиммы. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:48:00+03:00
2025-03-09T16:48:00+03:00
шоубиз
янис тимма
анна седокова
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Певица Анна Седокова сообщила, что вернулась к творческой работе и анонсировала песню о своих переживаниях после потери бывшего мужа Яниса Тиммы. В правоохранительных органах 17 декабря 2024 года сообщили РИА Новости, что тело Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой. Прощание со спортсменом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было. Вскоре после гибели Тиммы Седокова опубликовала в соцсетях видео из больницы, где она была под капельницей. Позже представитель певицы сообщил РИА Новости, что она госпитализирована по рекомендации невролога, так как находилась в состоянии аффекта. "Я вернулась на студию и написала песню. В ней все. О нас, обо мне . Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала", - написала Седокова в своем Telegram-канале. Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год.
https://rsport.ria.ru/20250212/yanis-timma-rassledovanie-gibeli-1998834847.html
https://rsport.ria.ru/20250203/timmi-rassledovanie-smerti-1996933587.html
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янис тимма, анна седокова
Шоубиз, Янис Тимма, Анна Седокова
Седокова вернулась к карьере после смерти бывшего мужа

Седокова анонсировала первую песню после смерти бывшего мужа Тиммы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Анна Седокова
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Певица Анна Седокова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Певица Анна Седокова сообщила, что вернулась к творческой работе и анонсировала песню о своих переживаниях после потери бывшего мужа Яниса Тиммы.
В правоохранительных органах 17 декабря 2024 года сообщили РИА Новости, что тело Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой. Прощание со спортсменом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было. Вскоре после гибели Тиммы Седокова опубликовала в соцсетях видео из больницы, где она была под капельницей. Позже представитель певицы сообщил РИА Новости, что она госпитализирована по рекомендации невролога, так как находилась в состоянии аффекта.
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"Я вернулась на студию и написала песню. В ней все. О нас, обо мне . Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала", - написала Седокова в своем Telegram-канале.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год.
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ШоубизЯнис ТиммаАнна Седокова
 
 
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