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ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области, есть погибшие - РИА Новости, 09.03.2025
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17:24 09.03.2025 (обновлено: 22:12 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/saldo-2003939135.html
ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области, есть погибшие
ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области, есть погибшие - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области, есть погибшие
ВСУ нанесли удар по рынку в селе Великие Копани, есть погибшие, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:24:00+03:00
2025-03-09T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
киев
владимир сальдо
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по рынку в селе Великие Копани, есть погибшие, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Сегодня противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях. В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию. Люди мирно занимались своими делами, а враг хладнокровно стрелял по ним. Есть погибшие и много раненых", — написал глава региона.Чуть позднее пресс-служба губернатора сообщила о семи пострадавших, их личности устанавливаются. Также получил повреждения легковой автомобиль на территории торгового дома "Большие Копани"."Сохраняется высокая опасность повторного обстрела", — добавили в ведомстве. На месте работают экстренные службы.Как подчеркнул Сальдо, варварское нападение украинских боевиков было намеренным ударом по населению, которое трудится на своей земле.ВСУ регулярно атакуют Херсонскую область. Второго марта экстренные службы региона сообщили, что противник нанес удар по движущемуся автомобилю на дороге между Новой Маячкой и Обрывками, погибли два человека.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские военные.
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, киев, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Владимир Сальдо
ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области, есть погибшие

Сальдо: ВСУ ударили ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях, есть погибшие

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по рынку в селе Великие Копани, есть погибшие, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Сегодня противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях. В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию. Люди мирно занимались своими делами, а враг хладнокровно стрелял по ним. Есть погибшие и много раненых", — написал глава региона.
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
Чуть позднее пресс-служба губернатора сообщила о семи пострадавших, их личности устанавливаются. Также получил повреждения легковой автомобиль на территории торгового дома "Большие Копани".
«
"Сохраняется высокая опасность повторного обстрела", — добавили в ведомстве.
На месте работают экстренные службы.
Как подчеркнул Сальдо, варварское нападение украинских боевиков было намеренным ударом по населению, которое трудится на своей земле.
ВСУ регулярно атакуют Херсонскую область. Второго марта экстренные службы региона сообщили, что противник нанес удар по движущемуся автомобилю на дороге между Новой Маячкой и Обрывками, погибли два человека.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские военные.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияКиевВладимир Сальдо
 
 
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