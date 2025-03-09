https://ria.ru/20250309/rumyniya-2003970972.html

ЦИК Румынии не назвал причин отказа Джорджеску в регистрации

ЦИК Румынии не назвал причин отказа Джорджеску в регистрации - РИА Новости, 09.03.2025

ЦИК Румынии не назвал причин отказа Джорджеску в регистрации

ЦИК Румынии опубликовал решение об отклонении кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах президента страны, не уточнив причин отказа в регистрации. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T22:30:00+03:00

2025-03-09T22:30:00+03:00

2025-03-09T22:30:00+03:00

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президентские выборы в румынии — 2024

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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. ЦИК Румынии опубликовал решение об отклонении кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах президента страны, не уточнив причин отказа в регистрации. Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы румынского государства. В тот же день было подано две жалобы в КС против этой регистрации. Конституционный суд Румынии сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску на президентских выборах. "На заседании 09.03.2025 года Центральное избирательное бюро приняло следующие решения… Решение об отклонении регистрации независимой кандидатуры господина Джеорджеску Кэлина на выборах президента Румынии в 2025 году", - говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте ЦИК. При этом в сообщении ЦИК не указываются причины отклонения кандидатуры Джеорджеску, но поясняется, что полный текст принятых решений будет опубликован на сайте учреждения. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

https://ria.ru/20250309/dzheordzhesku-2003969895.html

https://ria.ru/20250309/rumyniya-2003966790.html

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в мире, румыния, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2024