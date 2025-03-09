Рейтинг@Mail.ru
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у ЦИК Румынии - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 09.03.2025 (обновлено: 23:18 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/rumyniya-2003966790.html
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у ЦИК Румынии
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у ЦИК Румынии - РИА Новости, 09.03.2025
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у ЦИК Румынии
Митингующие взломали ограждения у здания Центрального избирательного бюро (аналог ЦИК) Румынии, узнав о решении отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T21:28:00+03:00
2025-03-09T23:18:00+03:00
в мире
румыния
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2024
нато
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003970825_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d3cdbf723a350049c2f78cafab0dc576.jpg
КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Митингующие взломали ограждения у здания Центрального избирательного бюро (аналог ЦИК) Румынии, узнав о решении отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, передает телеканал Digi24."Несколько сторонников Джорджеску, узнав об этом решении, взломали ограждения, установленные жандармами перед зданием ЦИК. Вмешались правоохранительные органы и убрали их, установив заново защитные ограждения", — говорится в сообщении.В пятницу политик подал документы в Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в Конституционный суд страны поступили две жалобы против этой инициативы. Накануне КС отклонил их и заявил, что доведет свое решение до ЦИК, который в итоге все же отказал Джорджеску без объяснения причины.Сам он назвал происходящее ударом в сердце демократии во всем мире.Президентские выборы в РумынииВ ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.На минувшей неделе Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.
https://ria.ru/20250309/rumynija-2003967500.html
https://ria.ru/20250305/rumyniya-2003182465.html
https://ria.ru/20250304/svr-2002979324.html
румыния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка у здания избирательного бюро в Румынии
Протесты вспыхнули у здания избирательного бюро в связи с тем, что кандидатура лидера предвыборного штаба Кэлина Джорджеску в президенты была отклонена
2025-03-09T21:28
true
PT2M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003970825_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bffe2a28aeaccb5955eb14a0bdbedaf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2024, нато, сша
В мире, Румыния, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2024, НАТО, США
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у ЦИК Румынии

Сторонники Джорджеску взломали ограждения у ЦИК Румынии, полиция оттеснила их

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Митингующие взломали ограждения у здания Центрального избирательного бюро (аналог ЦИК) Румынии, узнав о решении отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, передает телеканал Digi24.
"Несколько сторонников Джорджеску, узнав об этом решении, взломали ограждения, установленные жандармами перед зданием ЦИК. Вмешались правоохранительные органы и убрали их, установив заново защитные ограждения", — говорится в сообщении.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В Румынии обвинили ЦИК в продолжении госпереворота
Вчера, 21:33
В пятницу политик подал документы в Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в Конституционный суд страны поступили две жалобы против этой инициативы. Накануне КС отклонил их и заявил, что доведет свое решение до ЦИК, который в итоге все же отказал Джорджеску без объяснения причины.
Сам он назвал происходящее ударом в сердце демократии во всем мире.

Президентские выборы в Румынии

В ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Кэлин Джорджеску покидает окружной суд в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Генпрокуратура Румынии сообщила об обысках по делу Джорджеску
5 марта, 13:06
Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.
В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
На минувшей неделе Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.
Кэлин Джорджеску покидает окружной суд в Бухаресте, Румыния. 3 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
За обвинением кандидата в президенты Румынии стоит Евросоюз, заявили в СВР
4 марта, 14:43
 
В миреРумынияКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2024НАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала