https://ria.ru/20250309/rumyniya-2003966790.html

Сторонники Джорджеску взломали ограждения у ЦИК Румынии

Сторонники Джорджеску взломали ограждения у ЦИК Румынии - РИА Новости, 09.03.2025

Сторонники Джорджеску взломали ограждения у ЦИК Румынии

Митингующие взломали ограждения у здания Центрального избирательного бюро (аналог ЦИК) Румынии, узнав о решении отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T21:28:00+03:00

2025-03-09T21:28:00+03:00

2025-03-09T23:18:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Митингующие взломали ограждения у здания Центрального избирательного бюро (аналог ЦИК) Румынии, узнав о решении отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, передает телеканал Digi24."Несколько сторонников Джорджеску, узнав об этом решении, взломали ограждения, установленные жандармами перед зданием ЦИК. Вмешались правоохранительные органы и убрали их, установив заново защитные ограждения", — говорится в сообщении.В пятницу политик подал документы в Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в Конституционный суд страны поступили две жалобы против этой инициативы. Накануне КС отклонил их и заявил, что доведет свое решение до ЦИК, который в итоге все же отказал Джорджеску без объяснения причины.Сам он назвал происходящее ударом в сердце демократии во всем мире.Президентские выборы в РумынииВ ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.На минувшей неделе Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.

https://ria.ru/20250309/rumynija-2003967500.html

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Обстановка у здания избирательного бюро в Румынии Протесты вспыхнули у здания избирательного бюро в связи с тем, что кандидатура лидера предвыборного штаба Кэлина Джорджеску в президенты была отклонена 2025-03-09T21:28 true PT2M53S

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в мире, румыния, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2024, нато, сша