В Румынии обвинили ЦИК в продолжении госпереворота
Симион назвал отклонение ЦИК кандидатуры Джеорджеску продолжением госпереворота
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Лидер оппозиционной румынской партии AUR ("Альянс за объединение румын") Джордже Симион назвал отклонение ЦИК кандидатуры Кэлина Джеорджеску продолжением госпереворота.
Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы Румынии. В тот же день было подано две жалобы в Конституционный суд Румынии (КС) против этой регистрации. КС сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску.
«
"Отклонение кандидатуры Кэлина Джеорджеску является новым злоупотреблением и продолжением государственного переворота, совершенного 6 декабря. Долой (премьер-министра Румынии Марчела) Чолаку, долой диктаторов!" - написал Симион на своей странице в соцсети Facebook*.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Джеорджеску назвал свое задержание спланированным
27 февраля, 19:34