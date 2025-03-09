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В Румынии обвинили ЦИК в продолжении госпереворота - РИА Новости, 09.03.2025
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21:33 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/rumynija-2003967500.html
В Румынии обвинили ЦИК в продолжении госпереворота
В Румынии обвинили ЦИК в продолжении госпереворота - РИА Новости, 09.03.2025
В Румынии обвинили ЦИК в продолжении госпереворота
Лидер оппозиционной румынской партии AUR ("Альянс за объединение румын") Джордже Симион назвал отклонение ЦИК кандидатуры Кэлина Джеорджеску продолжением... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T21:33:00+03:00
2025-03-09T21:33:00+03:00
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Лидер оппозиционной румынской партии AUR ("Альянс за объединение румын") Джордже Симион назвал отклонение ЦИК кандидатуры Кэлина Джеорджеску продолжением госпереворота. Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы Румынии. В тот же день было подано две жалобы в Конституционный суд Румынии (КС) против этой регистрации. КС сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску. &quot;Отклонение кандидатуры Кэлина Джеорджеску является новым злоупотреблением и продолжением государственного переворота, совершенного 6 декабря. Долой (премьер-министра Румынии Марчела) Чолаку, долой диктаторов!&quot; - написал Симион на своей странице в соцсети Facebook*.В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250307/dzheordzhesku-2003681168.html
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в мире, румыния, россия, сша, кэлин джеорджеску, нато
В мире, Румыния, Россия, США, Кэлин Джеорджеску, НАТО
В Румынии обвинили ЦИК в продолжении госпереворота

Симион назвал отклонение ЦИК кандидатуры Джеорджеску продолжением госпереворота

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Лидер оппозиционной румынской партии AUR ("Альянс за объединение румын") Джордже Симион назвал отклонение ЦИК кандидатуры Кэлина Джеорджеску продолжением госпереворота.
Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы Румынии. В тот же день было подано две жалобы в Конституционный суд Румынии (КС) против этой регистрации. КС сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Румынии не намерены допускать Джеорджеску к выборам президента, пишет FT
7 марта, 16:51
«

"Отклонение кандидатуры Кэлина Джеорджеску является новым злоупотреблением и продолжением государственного переворота, совершенного 6 декабря. Долой (премьер-министра Румынии Марчела) Чолаку, долой диктаторов!" - написал Симион на своей странице в соцсети Facebook*.

В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Кэлин Джеорджеску - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Джеорджеску назвал свое задержание спланированным
27 февраля, 19:34
 
В миреРумынияРоссияСШАКэлин ДжеорджескуНАТО
 
 
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