https://ria.ru/20250309/rogov-2003928340.html
Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на больницу в Запорожской области
Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на больницу в Запорожской области - РИА Новости, 09.03.2025
Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на больницу в Запорожской области
Украинские дроны-камикадзе атаковали больницу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:33:00+03:00
2025-03-09T15:33:00+03:00
2025-03-09T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5ac0fab8b18a11c58ae6f79bc0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали больницу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале. "В городе Каменка-Днепровская бандеровцы нанесли удары дронами-камикадзе по больнице и недействующей вышке связи", - написал Рогов. В частности, по его словам, больница подверглась атаке четырьмя беспилотниками, повреждены фасад хирургического отделения, аптека, приёмный покой и автомобиль. "Ещё один дрон атаковал территорию РЭС, повредив неработающую вышку сотовой связи. В центре города обнаружен неразорвавшийся боеприпас, для обезвреживания которого вызваны взрывотехники", - добавил Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250309/obekt-2003907559.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1765540995cb8c46fb44d81331218c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов
Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на больницу в Запорожской области
Рогов: четыре дрона ВСУ атаковали больницу в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости.
Украинские дроны-камикадзе атаковали больницу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале
.
"В городе Каменка-Днепровская бандеровцы нанесли удары дронами-камикадзе по больнице и недействующей вышке связи", - написал Рогов.
В частности, по его словам, больница подверглась атаке четырьмя беспилотниками, повреждены фасад хирургического отделения, аптека, приёмный покой и автомобиль.
"Ещё один дрон атаковал территорию РЭС, повредив неработающую вышку сотовой связи. В центре города обнаружен неразорвавшийся боеприпас, для обезвреживания которого вызваны взрывотехники", - добавил Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.