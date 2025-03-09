https://ria.ru/20250309/rogov-2003928340.html

Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на больницу в Запорожской области

Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на больницу в Запорожской области - РИА Новости, 09.03.2025

Рогов сообщил об атаке дронов ВСУ на больницу в Запорожской области

Украинские дроны-камикадзе атаковали больницу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:33:00+03:00

2025-03-09T15:33:00+03:00

2025-03-09T15:33:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали больницу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале. "В городе Каменка-Днепровская бандеровцы нанесли удары дронами-камикадзе по больнице и недействующей вышке связи", - написал Рогов. В частности, по его словам, больница подверглась атаке четырьмя беспилотниками, повреждены фасад хирургического отделения, аптека, приёмный покой и автомобиль. "Ещё один дрон атаковал территорию РЭС, повредив неработающую вышку сотовой связи. В центре города обнаружен неразорвавшийся боеприпас, для обезвреживания которого вызваны взрывотехники", - добавил Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250309/obekt-2003907559.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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