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"Станет уроком": Европе объяснили, что ее ждет в войне с Россией
"Станет уроком": Европе объяснили, что ее ждет в войне с Россией - РИА Новости, 09.03.2025
"Станет уроком": Европе объяснили, что ее ждет в войне с Россией
Несмотря на полное вовлечение командных и разведывательных структур НАТО и США в конфликт России и Украины, преимущество на поле боя всегда остается за Москвой, РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T03:52:00+03:00
2025-03-09T03:52:00+03:00
2025-03-09T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Несмотря на полное вовлечение командных и разведывательных структур НАТО и США в конфликт России и Украины, преимущество на поле боя всегда остается за Москвой, пишет аналитик Скотт Риттер в соцсети X."Даже с учетом того, что США и НАТО в полной мере задействовали силы командования, управления, коммуникаций и разведки для поддержки украинского опосредованного конфликта, Россия смогла достичь и поддерживать свое господство на поле боя все это время", — заявил Риттер.Эксперт также отметил, что без поддержки разведкой и управлением от Западных союзников, у ВСУ нет никаких шансов."Это должно стать уроком для тех в Европе, кто предлагает прямое столкновение между НАТО и Россией", — заключил Риттер.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал возможность делиться информацией разведки с Киевом и для своих союзников.Кроме того, Штаты приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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в мире, сша, россия, украина, скотт риттер, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Украина, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Станет уроком": Европе объяснили, что ее ждет в войне с Россией
Риттер: Россия господствует на поле боя, несмотря на противодействие США и НАТО