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В РФПИ оценили попытки затянуть конфликт на Украине - РИА Новости, 09.03.2025
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10:25 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/rfpi-2003892921.html
В РФПИ оценили попытки затянуть конфликт на Украине
В РФПИ оценили попытки затянуть конфликт на Украине - РИА Новости, 09.03.2025
В РФПИ оценили попытки затянуть конфликт на Украине
Попытки затянуть конфликт на Украине опасны и неверны, миру не нужна бесконечная война, заявил генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T10:25:00+03:00
2025-03-09T10:25:00+03:00
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кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
федеральная разведывательная служба германии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Попытки затянуть конфликт на Украине опасны и неверны, миру не нужна бесконечная война, заявил генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Сенсационная честность: глава германской разведки предупреждает, что мир на Украине раньше 2029 года может стать дополнительной угрозой для Европы. Эти затягивания конфликта в попытке ослабить Россию неверны и опасны. Миру нужен мир, а не бесконечная война", - написал он в аккаунте в Х. Ранее глава федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Бруно Каль высказал уверенность, что, если конфликт на Украине завершится раньше, чем в 2029 или 2030 году, то и Россия раньше сможет оказаться угрозой для Европы. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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украина, россия, европа, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, федеральная разведывательная служба германии, в мире
Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Федеральная разведывательная служба Германии, В мире
В РФПИ оценили попытки затянуть конфликт на Украине

Дмитриев: попытки затянуть конфликт на Украине опасны и неверны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд Российского фонда прямых инвестиций
Стенд Российского фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд Российского фонда прямых инвестиций. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Попытки затянуть конфликт на Украине опасны и неверны, миру не нужна бесконечная война, заявил генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Сенсационная честность: глава германской разведки предупреждает, что мир на Украине раньше 2029 года может стать дополнительной угрозой для Европы. Эти затягивания конфликта в попытке ослабить Россию неверны и опасны. Миру нужен мир, а не бесконечная война", - написал он в аккаунте в Х.
Ранее глава федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Бруно Каль высказал уверенность, что, если конфликт на Украине завершится раньше, чем в 2029 или 2030 году, то и Россия раньше сможет оказаться угрозой для Европы.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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УкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийФедеральная разведывательная служба ГерманииВ мире
 
 
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