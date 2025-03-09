Пушков заявил об идейном разрыве между США и странами Евросоюза
Сенатор Пушков: между США и ЕС назревает идейный разрыв по вопросу о ценностях
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Между США и странами Евросоюза назревает идейный разрыв в сфере ценностей, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Существенную роль играет также противостояние по вопросу о ценностях. Впервые между США и Европой возник идейный разрыв: "ценности", навязываемые европейцам правящими кругами ЕС, несовместимы с консервативными ценностями стана Трампа-Вэнса с США, что добавляет идеологического яда в резко осложнившиеся отношения между двумя составными частями Запада", — написал Пушков.
Сенатор отметил, что в настоящее время происходит очевидное "переформатирование" Запада. По его словам, "главной антироссийской силой" на уровне текущей политики становится Евросоюз.
"В течение последних 10-15 лет, начиная с войны в Грузии, в ЕС начало оформляться самостоятельное в своей враждебности России, до известной степени независимое от США либерал-глобалистское правящее большинство. С 2014-2015 годов европейские правящие круги, в отличие от широко распространенных представлений, уже не следовали за США в их антироссийской политике, а действовали вместе с ними. ЕС вводил все новые пакеты санкций, не имитируя американцев, а на пару с ними, хотя и выступали в роли младшего партнера", - констатировал парламентарий.
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