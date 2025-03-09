https://ria.ru/20250309/razryv-2003918584.html

Пушков заявил об идейном разрыве между США и странами Евросоюза

Пушков заявил об идейном разрыве между США и странами Евросоюза - РИА Новости, 09.03.2025

Пушков заявил об идейном разрыве между США и странами Евросоюза

Между США и странами Евросоюза назревает идейный разрыв в сфере ценностей, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T14:14:00+03:00

2025-03-09T14:14:00+03:00

2025-03-09T14:14:00+03:00

в мире

сша

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грузия

алексей пушков

евросоюз

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Между США и странами Евросоюза назревает идейный разрыв в сфере ценностей, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Существенную роль играет также противостояние по вопросу о ценностях. Впервые между США и Европой возник идейный разрыв: "ценности", навязываемые европейцам правящими кругами ЕС, несовместимы с консервативными ценностями стана Трампа-Вэнса с США, что добавляет идеологического яда в резко осложнившиеся отношения между двумя составными частями Запада", — написал Пушков. Сенатор отметил, что в настоящее время происходит очевидное "переформатирование" Запада. По его словам, "главной антироссийской силой" на уровне текущей политики становится Евросоюз. "В течение последних 10-15 лет, начиная с войны в Грузии, в ЕС начало оформляться самостоятельное в своей враждебности России, до известной степени независимое от США либерал-глобалистское правящее большинство. С 2014-2015 годов европейские правящие круги, в отличие от широко распространенных представлений, уже не следовали за США в их антироссийской политике, а действовали вместе с ними. ЕС вводил все новые пакеты санкций, не имитируя американцев, а на пару с ними, хотя и выступали в роли младшего партнера", - констатировал парламентарий.

https://ria.ru/20250307/ssha-2003463655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, европа, грузия, алексей пушков, евросоюз