https://ria.ru/20250309/rassrochka-2003892642.html

Эксперт рассказал, как сервисы рассрочки влияют на кредитную историю

Эксперт рассказал, как сервисы рассрочки влияют на кредитную историю - РИА Новости, 09.03.2025

Эксперт рассказал, как сервисы рассрочки влияют на кредитную историю

Данные оплаты покупок с помощью сервисов рассрочки (BNPL - buy now, pay later, "покупай сейчас, плати потом") не передаются в бюро кредитных историй (БКИ),... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T10:25:00+03:00

2025-03-09T10:25:00+03:00

2025-03-09T10:25:00+03:00

экономика

россия

кредит

рассрочка

покупки

национальное бюро кредитных историй

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_8c3875705059bec606d24b88b2805b8c.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Данные оплаты покупок с помощью сервисов рассрочки (BNPL - buy now, pay later, "покупай сейчас, плати потом") не передаются в бюро кредитных историй (БКИ), поэтому не влияют на кредитную историю, рассказал РИА Новости партнер юридической компании "Грозов и партнеры" специалист в области банкротства и налогов Сергей Петерман. Эксперт отметил, что согласно Федеральному закону "О кредитных историях", при потребительском кредитовании физлиц кредитор (банк, МФО и т.д.) должен устанавливать обязательную полную верификацию заемщиков, включая ФИО, ИНН, СНИЛС и паспортные данные. "При использовании BNPL-сервисов оператор требует от клиента только его номер телефона. Соответственно, использование сервисов BNPL не попадает в Бюро кредитных историй", - отметил он. Таким образом, они не влияют на кредитную историю. Петерман напомнил, что по мнению Банка России, BNLP-практики являются обходом положений федерального закона "О потребительском кредите", поэтому ЦБ РФ планирует закрепить регулирование таких практик на законодательном уровне. В начале августа в Госдуму был внесен законопроект с предложением ввести лимит 15 тысяч рублей по одному договору для приобретения товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю. Если порог будет превышен, то информацию о сделке нужно будет передать в БКИ. Ранее на этой неделе правительство предложило поднять лимит до 50 тысяч рублей, Банк России поддержал эту инициативу. Вместе с тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что этот закон может быть принят уже в весеннюю сессию.

https://ria.ru/20250309/kredity-2003763784.html

https://ria.ru/20250304/kredity-2003042476.html

https://ria.ru/20250226/kredit-2001618675.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, кредит, рассрочка, покупки, национальное бюро кредитных историй