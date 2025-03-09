https://ria.ru/20250309/rassrochka-2003892642.html
Эксперт рассказал, как сервисы рассрочки влияют на кредитную историю
Эксперт рассказал, как сервисы рассрочки влияют на кредитную историю - РИА Новости, 09.03.2025
Эксперт рассказал, как сервисы рассрочки влияют на кредитную историю
Данные оплаты покупок с помощью сервисов рассрочки (BNPL - buy now, pay later, "покупай сейчас, плати потом") не передаются в бюро кредитных историй (БКИ),... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T10:25:00+03:00
2025-03-09T10:25:00+03:00
2025-03-09T10:25:00+03:00
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национальное бюро кредитных историй
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Данные оплаты покупок с помощью сервисов рассрочки (BNPL - buy now, pay later, "покупай сейчас, плати потом") не передаются в бюро кредитных историй (БКИ), поэтому не влияют на кредитную историю, рассказал РИА Новости партнер юридической компании "Грозов и партнеры" специалист в области банкротства и налогов Сергей Петерман. Эксперт отметил, что согласно Федеральному закону "О кредитных историях", при потребительском кредитовании физлиц кредитор (банк, МФО и т.д.) должен устанавливать обязательную полную верификацию заемщиков, включая ФИО, ИНН, СНИЛС и паспортные данные. "При использовании BNPL-сервисов оператор требует от клиента только его номер телефона. Соответственно, использование сервисов BNPL не попадает в Бюро кредитных историй", - отметил он. Таким образом, они не влияют на кредитную историю. Петерман напомнил, что по мнению Банка России, BNLP-практики являются обходом положений федерального закона "О потребительском кредите", поэтому ЦБ РФ планирует закрепить регулирование таких практик на законодательном уровне. В начале августа в Госдуму был внесен законопроект с предложением ввести лимит 15 тысяч рублей по одному договору для приобретения товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю. Если порог будет превышен, то информацию о сделке нужно будет передать в БКИ. Ранее на этой неделе правительство предложило поднять лимит до 50 тысяч рублей, Банк России поддержал эту инициативу. Вместе с тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что этот закон может быть принят уже в весеннюю сессию.
https://ria.ru/20250309/kredity-2003763784.html
https://ria.ru/20250304/kredity-2003042476.html
https://ria.ru/20250226/kredit-2001618675.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кредит, рассрочка, покупки, национальное бюро кредитных историй
Экономика, Россия, Кредит, рассрочка, покупки, Национальное бюро кредитных историй
Эксперт рассказал, как сервисы рассрочки влияют на кредитную историю
Юрист Петерман: использование BNPL-сервисов не попадает в бюро кредитных историй
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Данные оплаты покупок с помощью сервисов рассрочки (BNPL - buy now, pay later, "покупай сейчас, плати потом") не передаются в бюро кредитных историй (БКИ), поэтому не влияют на кредитную историю, рассказал РИА Новости партнер юридической компании "Грозов и партнеры" специалист в области банкротства и налогов Сергей Петерман.
Эксперт отметил, что согласно Федеральному закону "О кредитных историях", при потребительском кредитовании физлиц кредитор (банк, МФО и т.д.) должен устанавливать обязательную полную верификацию заемщиков, включая ФИО, ИНН, СНИЛС и паспортные данные.
"При использовании BNPL-сервисов оператор требует от клиента только его номер телефона. Соответственно, использование сервисов BNPL не попадает в Бюро кредитных историй", - отметил он. Таким образом, они не влияют на кредитную историю.
Петерман напомнил, что по мнению Банка России, BNLP-практики являются обходом положений федерального закона "О потребительском кредите", поэтому ЦБ РФ планирует закрепить регулирование таких практик на законодательном уровне.
В начале августа в Госдуму был внесен законопроект с предложением ввести лимит 15 тысяч рублей по одному договору для приобретения товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю. Если порог будет превышен, то информацию о сделке нужно будет передать в БКИ.
Ранее на этой неделе правительство предложило поднять лимит до 50 тысяч рублей, Банк России поддержал эту инициативу. Вместе с тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
заявил РИА Новости, что этот закон может быть принят уже в весеннюю сессию.