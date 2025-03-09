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В Раде раскритиковали проукраинских протестующих, донимавших Вэнса - РИА Новости, 09.03.2025
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12:42 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/rada-2003908353.html
В Раде раскритиковали проукраинских протестующих, донимавших Вэнса
В Раде раскритиковали проукраинских протестующих, донимавших Вэнса - РИА Новости, 09.03.2025
В Раде раскритиковали проукраинских протестующих, донимавших Вэнса
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) раскритиковал проукраинских протестующих, напугавших дочь... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T12:42:00+03:00
2025-03-09T12:42:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) раскритиковал проукраинских протестующих, напугавших дочь вице-президента США Джей Ди Вэнса, отметив, что с американской администрацией нужно наладить сотрудничество, а не ссориться. Ранее Вэнс рассказал о том, что проукраинские протестующие испугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки. "Чего мы добьемся, пытаясь атаковать 3-летнюю дочь Вэнса? Он изменит свою позицию и начнет посылать нам все оружие, которое есть в США? Просто скажите. Мне интересно. Как это работает? Давайте не делайте глупости. Без США ничего не возможно. Ничего. Нам нужно не ссориться с администрацией Трампа, а пытаться наладить сотрудничество", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его словам, у Украины сейчас три варианта: мир, проигрыш и капитуляция. Он отметил, что украинские власти ведут страну к двум последним. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. Ранее ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250308/spetsialisty-2003773832.html
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в мире, россия, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Раде раскритиковали проукраинских протестующих, донимавших Вэнса

Депутат Рады Гончаренко раскритиковал протестующих, напугавших дочь Вэнса

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) раскритиковал проукраинских протестующих, напугавших дочь вице-президента США Джей Ди Вэнса, отметив, что с американской администрацией нужно наладить сотрудничество, а не ссориться.
Ранее Вэнс рассказал о том, что проукраинские протестующие испугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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"Чего мы добьемся, пытаясь атаковать 3-летнюю дочь Вэнса? Он изменит свою позицию и начнет посылать нам все оружие, которое есть в США? Просто скажите. Мне интересно. Как это работает? Давайте не делайте глупости. Без США ничего не возможно. Ничего. Нам нужно не ссориться с администрацией Трампа, а пытаться наладить сотрудничество", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его словам, у Украины сейчас три варианта: мир, проигрыш и капитуляция. Он отметил, что украинские власти ведут страну к двум последним.
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
Ранее ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT
5 марта, 15:14
 
В миреРоссияУкраинаАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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