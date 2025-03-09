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В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 09.03.2025
В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T18:02:00+03:00
2025-03-09T18:02:00+03:00
2025-03-09T18:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Девятого марта около 16.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью