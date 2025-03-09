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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 09.03.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T07:05:00+03:00
2025-03-09T07:05:00+03:00
2025-03-09T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах", — написал он.По оперативным данным, пострадавших нет, заключил Слюсарь.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Ростовской области