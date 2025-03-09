https://ria.ru/20250309/pvo-2003866397.html

Силы ПВО уничтожили беспилотники над Рязанью

Силы ПВО уничтожили беспилотники над Рязанью - РИА Новости, 09.03.2025

Силы ПВО уничтожили беспилотники над Рязанью

Силы ПВО над Рязанью ликвидировали дроны, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T01:55:00+03:00

2025-03-09T01:55:00+03:00

2025-03-09T02:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

происшествия

рязань

павел малков

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Силы ПВО над Рязанью ликвидировали дроны, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали", — написал он.На месте падения обломков работают оперативные службы, уточняется возможный материальный ущерб.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рязань

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Дарья Буймова

безопасность, происшествия, рязань, павел малков