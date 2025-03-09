https://ria.ru/20250309/pvo-2003866397.html
Силы ПВО уничтожили беспилотники над Рязанью
Силы ПВО уничтожили беспилотники над Рязанью - РИА Новости, 09.03.2025
Силы ПВО уничтожили беспилотники над Рязанью
Силы ПВО над Рязанью ликвидировали дроны, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T01:55:00+03:00
2025-03-09T01:55:00+03:00
2025-03-09T02:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
происшествия
рязань
павел малков
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Силы ПВО над Рязанью ликвидировали дроны, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали", — написал он.На месте падения обломков работают оперативные службы, уточняется возможный материальный ущерб.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, происшествия, рязань, павел малков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Происшествия, Рязань, Павел Малков
Силы ПВО уничтожили беспилотники над Рязанью
Силы ПВО уничтожили беспилотники над Рязанью, пострадавших нет