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Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на фронт - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 09.03.2025 (обновлено: 14:44 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/putin-2003920056.html
Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на фронт
Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на фронт - РИА Новости, 09.03.2025
Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на фронт
Президент Владимир Путин попросил военного медика из Тувы, участницу спецоперации Айдысмаа Монгуш, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T14:24:00+03:00
2025-03-09T14:44:00+03:00
общество
россия
москва
кызыл
владимир путин
специальная военная операция на украине
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин попросил военного медика из Тувы, участницу спецоперации Айдысмаа Монгуш, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт, видео с его участием показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".В четверг глава государства посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 Марта встретился с женщинами-участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества".Участница СВО Айдысмаа Монгуш рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело мужа, с которым не виделась год из-за несения службы. Сейчас она живет в Кызыле и воспитывает трех детей — двух сыновей 5 и 11 лет, а также девятилетнюю дочку.После встречи Путин пообщался с Монгуш во время фотографирования с участницами встречи.&quot;Ты туда не ходи, ладно? &lt;...&gt; Детишек надо поднимать&quot; — отметил он, говоря о продолжении ее службы.Президент пообещал вручить Монгуш государственную награду.
https://ria.ru/20250306/putin-2003499820.html
https://ria.ru/20250306/putin-2003455958.html
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общество, россия, москва, кызыл, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Кызыл, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на фронт

Путин попросил медика, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и ветеран боевых действий Монгуш Айдысмаа
Президент РФ Владимир Путин и ветеран боевых действий Монгуш Айдысмаа - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и ветеран боевых действий Монгуш Айдысмаа
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин попросил военного медика из Тувы, участницу спецоперации Айдысмаа Монгуш, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт, видео с его участием показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В четверг глава государства посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 Марта встретился с женщинами-участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества".
Путин о вручении госнаграды женщине-медику из Тывы - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин назвал историю женщины-медика из Тывы достойной экранизации
6 марта, 20:44
Участница СВО Айдысмаа Монгуш рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело мужа, с которым не виделась год из-за несения службы. Сейчас она живет в Кызыле и воспитывает трех детей — двух сыновей 5 и 11 лет, а также девятилетнюю дочку.
После встречи Путин пообщался с Монгуш во время фотографирования с участницами встречи.
«

"Ты туда не ходи, ладно? <...> Детишек надо поднимать" — отметил он, говоря о продолжении ее службы.

Президент пообещал вручить Монгуш государственную награду.
LIVE: Общение Путина с матерями и женами участников СВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин рассказал о ходе СВО и анонсировал новые меры поддержки бойцов
6 марта, 17:34
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМоскваКызылВладимир Путин
 
 
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