https://ria.ru/20250309/putin-2003920056.html

Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на фронт

Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на фронт - РИА Новости, 09.03.2025

Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на фронт

Президент Владимир Путин попросил военного медика из Тувы, участницу спецоперации Айдысмаа Монгуш, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T14:24:00+03:00

2025-03-09T14:24:00+03:00

2025-03-09T14:44:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин попросил военного медика из Тувы, участницу спецоперации Айдысмаа Монгуш, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт, видео с его участием показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".В четверг глава государства посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 Марта встретился с женщинами-участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества".Участница СВО Айдысмаа Монгуш рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело мужа, с которым не виделась год из-за несения службы. Сейчас она живет в Кызыле и воспитывает трех детей — двух сыновей 5 и 11 лет, а также девятилетнюю дочку.После встречи Путин пообщался с Монгуш во время фотографирования с участницами встречи."Ты туда не ходи, ладно? <...> Детишек надо поднимать" — отметил он, говоря о продолжении ее службы.Президент пообещал вручить Монгуш государственную награду.

https://ria.ru/20250306/putin-2003499820.html

https://ria.ru/20250306/putin-2003455958.html

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общество, россия, москва, кызыл, владимир путин