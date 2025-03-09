Путин рассказал про эмоции на встрече с матерями и вдовами участников СВО
Путин назвал встречу с матерями и вдовами участников СВО трогательной
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему едва сдерживал эмоции на встрече с матерями и вдовами участников спецоперации, отметив, что эта беседа была очень трогательной.
Президент в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 марта встретился с женщинами-участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества".
После эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО Путин не смог сдержать эмоций - он признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов.
"Очень трогательно было. Я едва сдержался", - отметил Путин, общаясь с женщинами после встречи.
"Но мне нельзя", - намекнул президент на то, что ему нельзя плакать, показав на глаза. Видеокадры опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист и ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин.