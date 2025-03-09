Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал про эмоции на встрече с матерями и вдовами участников СВО - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 09.03.2025 (обновлено: 14:05 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/putin-2003917832.html
Путин рассказал про эмоции на встрече с матерями и вдовами участников СВО
Путин рассказал про эмоции на встрече с матерями и вдовами участников СВО - РИА Новости, 09.03.2025
Путин рассказал про эмоции на встрече с матерями и вдовами участников СВО
Президент России Владимир Путин объяснил, почему едва сдерживал эмоции на встрече с матерями и вдовами участников спецоперации, отметив, что эта беседа была... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T14:04:00+03:00
2025-03-09T14:05:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003470354_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_7bb0817847dc85b82793329bb70fa272.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему едва сдерживал эмоции на встрече с матерями и вдовами участников спецоперации, отметив, что эта беседа была очень трогательной. Президент в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 марта встретился с женщинами-участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества". После эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО Путин не смог сдержать эмоций - он признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов. "Очень трогательно было. Я едва сдержался", - отметил Путин, общаясь с женщинами после встречи. "Но мне нельзя", - намекнул президент на то, что ему нельзя плакать, показав на глаза. Видеокадры опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист и ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин.
https://ria.ru/20250306/veteran-2003502707.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003470354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee8f9b2c021ad4deb632d246e4270026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал про эмоции на встрече с матерями и вдовами участников СВО

Путин назвал встречу с матерями и вдовами участников СВО трогательной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему едва сдерживал эмоции на встрече с матерями и вдовами участников спецоперации, отметив, что эта беседа была очень трогательной.
Президент в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 марта встретился с женщинами-участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества".
После эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО Путин не смог сдержать эмоций - он признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов.
"Очень трогательно было. Я едва сдержался", - отметил Путин, общаясь с женщинами после встречи.
"Но мне нельзя", - намекнул президент на то, что ему нельзя плакать, показав на глаза. Видеокадры опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист и ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ветеран СВО рассказала Путину, как получила самый красивый букет роз
6 марта, 21:16
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала