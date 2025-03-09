https://ria.ru/20250309/putin-2003917832.html

Путин рассказал про эмоции на встрече с матерями и вдовами участников СВО

Путин рассказал про эмоции на встрече с матерями и вдовами участников СВО - РИА Новости, 09.03.2025

Путин рассказал про эмоции на встрече с матерями и вдовами участников СВО

Президент России Владимир Путин объяснил, почему едва сдерживал эмоции на встрече с матерями и вдовами участников спецоперации, отметив, что эта беседа была... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T14:04:00+03:00

2025-03-09T14:04:00+03:00

2025-03-09T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему едва сдерживал эмоции на встрече с матерями и вдовами участников спецоперации, отметив, что эта беседа была очень трогательной. Президент в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 марта встретился с женщинами-участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества". После эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО Путин не смог сдержать эмоций - он признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов. "Очень трогательно было. Я едва сдержался", - отметил Путин, общаясь с женщинами после встречи. "Но мне нельзя", - намекнул президент на то, что ему нельзя плакать, показав на глаза. Видеокадры опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист и ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин.

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общество, россия, москва, владимир путин, павел зарубин