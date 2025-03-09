Рейтинг@Mail.ru
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 09.03.2025 (обновлено: 19:28 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/pushilin-2003953779.html
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.03.2025
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские подразделения улучшили позиции на краснолиманском направлении ДНР, хотя быстрого продвижения там нет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:26:00+03:00
2025-03-09T19:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248735_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_ac06c798a8d4e3a6d175051cd51658da.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские подразделения улучшили позиции на краснолиманском направлении ДНР, хотя быстрого продвижения там нет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Краснолиманское направление. Также мы видим улучшение позиции для наших подразделений. Но при этом мы видим, что там быстрых каких-то, прорывных движений нет. Но для нас важно, чтобы планомерно, выверенно, но все-таки движение шло вперед в плане освобождения территории Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в воскресенье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248735_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f34995fa471744d01533c9100081459e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские подразделения улучшили позиции на краснолиманском направлении ДНР, хотя быстрого продвижения там нет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Краснолиманское направление. Также мы видим улучшение позиции для наших подразделений. Но при этом мы видим, что там быстрых каких-то, прорывных движений нет. Но для нас важно, чтобы планомерно, выверенно, но все-таки движение шло вперед в плане освобождения территории Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в воскресенье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала