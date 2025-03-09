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Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.03.2025
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские подразделения улучшили позиции на краснолиманском направлении ДНР, хотя быстрого продвижения там нет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:26:00+03:00
2025-03-09T19:26:00+03:00
2025-03-09T19:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские подразделения улучшили позиции на краснолиманском направлении ДНР, хотя быстрого продвижения там нет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Краснолиманское направление. Также мы видим улучшение позиции для наших подразделений. Но при этом мы видим, что там быстрых каких-то, прорывных движений нет. Но для нас важно, чтобы планомерно, выверенно, но все-таки движение шло вперед в плане освобождения территории Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в воскресенье.
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России на Краснолиманском направлении