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В освобожденной Николаевке показали захваченные у ВСУ трофеи
В освобожденной Николаевке показали захваченные у ВСУ трофеи - РИА Новости, 09.03.2025
В освобожденной Николаевке показали захваченные у ВСУ трофеи
Российские военные обнаружили пункт управления FPV-дронами и натовские РПГ в Николаевке и Старой Сорочине в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:06:00+03:00
2025-03-09T17:06:00+03:00
2025-03-09T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные обнаружили пункт управления FPV-дронами и натовские РПГ в Николаевке и Старой Сорочине в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка с позывным Витязь. "В освобожденных от боевиков киевского режима Николаевке и Старой Сорочине мы обнаружили пункты управления FPV-дронами с самими дронами и боекомплектом для их снаряжения, а так же множество натовских РПГ и 40-миллиметровых гранат для американского АГС", — сказал он.Накануне Минобороны заявило, что подразделения группировки войск "Север" взяли эти две деревни под контроль.По последним данным, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 военнослужащих и 387 танков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Трофеи, захваченные у ВСУ в освобожденных Николаевке и Старой Сорочине
В освобожденных от ВСУ Николаевке и Старой Сорочине Курской области захвачен пункт управления FPV-дронами, натовские РПГ и 40 мм гранаты к американскому автоматическому станковому гранатомету, сообщил РИА Новости офицер 22 мотострелкового полка с позывным "Витязь". Видео с трофеями оказалось в распоряжение РИА Новости.
2025-03-09T17:06
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В освобожденной Николаевке показали захваченные у ВСУ трофеи
ВС РФ обнаружили пункт управления FPV-дронами и РПГ в освобожденной Николаевке