https://ria.ru/20250309/prazdnik-2002933161.html

9 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 9 марта в России и в мире по календарю

9 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

На 9 марта 2025 года в календаре выпадает сразу несколько праздников. В том числе - профессиональные, народные, международные. Какой сегодня праздник отмечают в РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На 9 марта 2025 года в календаре выпадает сразу несколько праздников. В том числе - профессиональные, народные, международные. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать в этот день и популярные приметы - в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в РоссииОтметив накануне Международный женский день, часть россиян 9 марта встречают свой профессиональный праздник, другие вспоминают важные даты православного календаря, а кто-то внимательно следит за народными приметами.Профессиональный праздникДалеко не все профессиональные праздники нашей страны имеют четкую фиксированную дату. Вот и День работников геодезии и картографии России ежегодно отмечается во второе воскресенье марта. В текущем 2025 году оно выпадает на 9 марта. Более трехсот лет назад, в марте 1720 года, указом Петра I в Российской империи было положено начало картографической съемке, а много лет спустя (уже в 2000 году) профессиональный праздник геодезистов и картографов был закреплен официально указом президента РФ.Церковный праздник сегодняДля верующих россиян 9 марта связано с первым и вторым обретением главы Иоанна Предтечи. Они произошли в IV и V веках соответственно, а всего сообщается о трех случаях подобного обретения. Известно, что святой Иоанн Креститель был обезглавлен в результате сговора Иродиады и Саломеи, а его голова впоследствии похоронена отдельно от тела. Много лет спустя во время строительства на этом месте церкви сосуд с головой Иоанна был найден, состоялось первое обретение. Во второй раз местонахождение главы, по преданию, открыл двумя инокам уже сам Иоанн Предтеча.9 марта в церковном календаре отмечается и день памяти преподобного Еразма Печерского. Известен тем, что свое благосостояние тратил на обустройство храма, а когда стало одолевать искушение, сумел избавиться от него через тяжелую болезнь и искреннее раскаяние.На этот же день в 2025 году выпадает празднование Кипрской иконы Божией Матери, которое приходится ежегодно на первое воскресенье Великого поста.Народный праздникВ народе 9 марта именовалось Ивановым днем, а люди обращались к Иоанну Предтече с молитвами, прося его защитить детей от недугов и невзгод, подарить хороший урожай и даже избавить от головной боли.Замечая, что птицы в этот период принимались вить гнезда, люди нередко помогали им: подкармливали пернатых, мастерили своими руками домики. А еще внимательно следили за поведением крылатых соседей: пение синиц предвещало потепление, а стук дятла и подавшая вечером голос кукушка, наоборот - позднюю весну или морозы. Если для гнезд птицы выбирают солнечную сторону деревьев - значит, грядущее лето обещает быть достаточно прохладным.В этот день считалось нежелательным заниматься стиркой, запрещалось ругаться.Какой сегодня праздник в мире9 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день диджея, существующий с 2002 года. Его можно рассматривать не только как неофициальный праздник всех представителей этой творческой профессии, но и как масштабное благотворительное мероприятие. Ведь вся прибыль, собранная во время присоединившихся к акции концертов в этот день, традиционно направляется на помощь нуждающимся в поддержке детям.Еще один необычный праздник, выпадающий на 9 марта, - это День нестандартно мыслящих людей. Считается, что именно способность выходить за рамки стандартного мышления нередко помогает совершать важные открытия.Не менее полезен и другой неофициальный праздник - День выметания скверных мыслей. Ведь, избавляясь от плохого, человек часто освобождает место для чего-то доброго и позитивного.Памятные даты в истории1500 год - экспедиция Педро Кабрала открыла земли Бразилии по пути в Индию;1796 год - Наполеон Бонапарт взял в жены Жозефину Богарне;1822 год - американец Чарльз Грэм получил патент на искусственные зубы, для создания которых были использованы фарфор и слоновая кость;1937 год - телецентр на Шаболовке (Москва) совершил первую в Советском Союзе опытную передачу в эфир электронного телевидения;1959 год - в продаже впервые появились куклы Барби.Кто родился 9 марта из знаменитостейВ этот весенний день появились на свет:ИмениныСписок именинников 9 марта совсем скромный: в этот день свои именины отмечают лишь Иван и Иларион.

https://ria.ru/20110313/344540218.html

https://ria.ru/20100309/213052592.html

https://ria.ru/20090814/180871218.html

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Артем Смирнов

россия, религиозные праздники, праздники