9 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На 9 марта 2025 года в календаре выпадает сразу несколько праздников. В том числе - профессиональные, народные, международные. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать в этот день и популярные приметы - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Отметив накануне Международный женский день, часть россиян 9 марта встречают свой профессиональный праздник, другие вспоминают важные даты православного календаря, а кто-то внимательно следит за народными приметами.

Профессиональный праздник

День работников геодезии и картографии России ежегодно отмечается во второе воскресенье марта. В текущем 2025 году оно выпадает на 9 марта. Более трехсот лет назад, в марте 1720 года, указом Петра I в Российской империи было положено начало картографической съемке, а много лет спустя (уже в 2000 году) профессиональный праздник геодезистов и картографов был закреплен официально указом президента РФ.

Церковный праздник сегодня

Для верующих россиян 9 марта связано с первым и вторым обретением главы Иоанна Предтечи. Они произошли в IV и V веках соответственно, а всего сообщается о трех случаях подобного обретения. Известно, что святой Иоанн Креститель был обезглавлен в результате сговора Иродиады и Саломеи, а его голова впоследствии похоронена отдельно от тела. Много лет спустя во время строительства на этом месте церкви сосуд с головой Иоанна был найден, состоялось первое обретение. Во второй раз местонахождение главы, по преданию, открыл двумя инокам уже сам Иоанн Предтеча.

9 марта в церковном календаре отмечается и день памяти преподобного Еразма Печерского. Известен тем, что свое благосостояние тратил на обустройство храма, а когда стало одолевать искушение, сумел избавиться от него через тяжелую болезнь и искреннее раскаяние.

На этот же день в 2025 году выпадает празднование Кипрской иконы Божией Матери, которое приходится ежегодно на первое воскресенье Великого поста.

Народный праздник

В народе 9 марта именовалось Ивановым днем, а люди обращались к Иоанну Предтече с молитвами, прося его защитить детей от недугов и невзгод, подарить хороший урожай и даже избавить от головной боли.

Замечая, что птицы в этот период принимались вить гнезда, люди нередко помогали им: подкармливали пернатых, мастерили своими руками домики. А еще внимательно следили за поведением крылатых соседей: пение синиц предвещало потепление, а стук дятла и подавшая вечером голос кукушка, наоборот - позднюю весну или морозы. Если для гнезд птицы выбирают солнечную сторону деревьев - значит, грядущее лето обещает быть достаточно прохладным.

В этот день считалось нежелательным заниматься стиркой, запрещалось ругаться.

Какой сегодня праздник в мире

9 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день диджея, существующий с 2002 года. Его можно рассматривать не только как неофициальный праздник всех представителей этой творческой профессии, но и как масштабное благотворительное мероприятие. Ведь вся прибыль, собранная во время присоединившихся к акции концертов в этот день, традиционно направляется на помощь нуждающимся в поддержке детям.

Еще один необычный праздник, выпадающий на 9 марта, - это День нестандартно мыслящих людей. Считается, что именно способность выходить за рамки стандартного мышления нередко помогает совершать важные открытия.

Не менее полезен и другой неофициальный праздник - День выметания скверных мыслей. Ведь, избавляясь от плохого, человек часто освобождает место для чего-то доброго и позитивного.

Памятные даты в истории

1500 год - экспедиция Педро Кабрала открыла земли Бразилии по пути в Индию;

1796 год - Наполеон Бонапарт взял в жены Жозефину Богарне;

1822 год - американец Чарльз Грэм получил патент на искусственные зубы, для создания которых были использованы фарфор и слоновая кость;

1937 год - телецентр на Шаболовке (Москва) совершил первую в Советском Союзе опытную передачу в эфир электронного телевидения;

1959 год - в продаже впервые появились куклы Барби.

Кто родился 9 марта из знаменитостей

В этот весенний день появились на свет:

первый космонавт планеты Юрий Гагарин (1934 год);

актриса театра и кино, народная артистка РФ Лариса Голубкина (1940 год);

киноактриса родом из Италии Орнелла Мути (1955 год).

Именины