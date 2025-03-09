https://ria.ru/20250309/pravoslavie-2003870084.html

Священник призвал задуматься об ответственности за веру

Священник призвал задуматься об ответственности за веру - РИА Новости, 09.03.2025

Священник призвал задуматься об ответственности за веру

В праздник Торжества православия верующим стоит задуматься "об ответственности за глубину, сознательность и искренность свой веры", потому что из личного выбора РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T04:03:00+03:00

2025-03-09T04:03:00+03:00

2025-03-09T04:03:00+03:00

религия

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россия

тутаев

иисус христос

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. В праздник Торжества православия верующим стоит задуматься "об ответственности за глубину, сознательность и искренность свой веры", потому что из личного выбора каждого человека складывается исторический путь Церкви, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. В первое воскресенье первой недели Великого поста (в этом году 9 марта) в Русской православной церкви отмечают праздник Торжества православия. Праздник был установлен после вселенского собора в Константинополе (843 год), который ознаменовал окончательную победу над ересью иконоборчества. Иконоборцы в VIII-IX веках выступали за запрет изображений Бога, что привело к гонениям на остальных христиан, уничтожению икон и мощей святых. "В неделю (воскресенье) Торжества православия верующим стоит задуматься об ответственности каждого за глубину, сознательность и искренность свой веры, потому что именно из выборов каждого человека складывается исторический путь Церкви. В храмах в этот день служат особый чин, который представляет собой прославление подвижников благочестия, защитников веры, которые утверждали христианское вероучение на протяжении веков, а также перечисление и осуждение еретических заблуждений, перечень которых веками дополнялся. Одним из таких заблуждений, развенчанных на соборе 843 года, была ересь иконоборчества", - рассказал отец Максим Козлов. По его словам, иконоборцы формально опирались на запрет изображать Бога, содержащийся в Священном писании Ветхого завета. "Но некоторые историки Церкви говорят и о косвенном влиянии ислама, возникшего веком ранее, на развитие ереси иконоборчества (в исламе запрещено изображение Бога, Иисус Христос считается одним из пророков, в отличие от христианства, где Иисус - сын Божий, одно из лиц Святой Троицы – ред.). Есть разные точки зрения у разных историков Церкви, это область исторического исследования, а не утверждения", - пояснил глава Учебного комитета. Он подчеркнул, что иконоборчество опасно не только и не просто запретом на иконы, "оно ведет христиан к неверию в действительность боговоплощения, то есть в то, что воплотившийся Сын Божий стал реальным человеком - Богочеловеком Иисусом Христом, что его можно изобразить и что это изображение будет отсылать нас к первообразу Сына Божия". Отец Максим напомнил, что первая икона – нерукотворный образ Спасителя – это его лик, отпечатавшейся на полотенце, с которого начали писать иконы. "Икона Спасителя – первообраз. Все остальные иконы вторичны, но важны для нас, поскольку на них изображены в том числе последователи Христа, которые своей жизнью свидетельствуют, что Сын Божий не зря воплотился. Иконопочитание отражает отношение к христианству не как к умозрительному рассуждению о Боге и духе, но как принятию Бога, любящего Отца, который посылает Сына, ставшего, как мы, человеком", - заключил собеседник агентства. Как ранее рассказывал РИА Новости отец Максим Козлов, первая христианская икона была дана самим Богом – это лик Спасителя, отпечатавшийся на полотенце, которое он использовал. По преданию, царь ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь заболел проказой, которую не удавалось вылечить. Он услышал о могущественном палестинском проповеднике и целителе Иисусе Христе и прислал к нему слуг, которые попросили Спасителя прийти в Эдессу. Иисус не поехал, но направил царю дар. Он умылся и обтер лицо, на полотне чудесным образом остался его лик, Спасителель повелел отвезли плат царю Эдессы. Прикоснувшись к плату, Авгарь исцелился, впоследствии он принял крещение от одного из апостолов. Считается, что плат был утрачен в 1204 году во время разграбления византийской столицы крестоносцами. Именно с этого полотенца начали писать первые иконы, появился иконографический тип "Спас Нерукотворный". Среди таких икон, особо почитаемых в России – образ в Успенском соборе Московского Кремля, в Воскресенском соборе Тутаева и Новоспасском монастыре Москвы.

https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html

https://ria.ru/20240516/patriarkh-1946365325.html

https://ria.ru/20250303/post-2002647411.html

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тутаев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эдесса, россия, тутаев, иисус христос, русская православная церковь, религия