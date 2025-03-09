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Священник призвал задуматься об ответственности за веру - РИА Новости, 09.03.2025
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Религия
 
04:03 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/pravoslavie-2003870084.html
Священник призвал задуматься об ответственности за веру
Священник призвал задуматься об ответственности за веру - РИА Новости, 09.03.2025
Священник призвал задуматься об ответственности за веру
В праздник Торжества православия верующим стоит задуматься "об ответственности за глубину, сознательность и искренность свой веры", потому что из личного выбора РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T04:03:00+03:00
2025-03-09T04:03:00+03:00
религия
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россия
тутаев
иисус христос
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. В праздник Торжества православия верующим стоит задуматься "об ответственности за глубину, сознательность и искренность свой веры", потому что из личного выбора каждого человека складывается исторический путь Церкви, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. В первое воскресенье первой недели Великого поста (в этом году 9 марта) в Русской православной церкви отмечают праздник Торжества православия. Праздник был установлен после вселенского собора в Константинополе (843 год), который ознаменовал окончательную победу над ересью иконоборчества. Иконоборцы в VIII-IX веках выступали за запрет изображений Бога, что привело к гонениям на остальных христиан, уничтожению икон и мощей святых. "В неделю (воскресенье) Торжества православия верующим стоит задуматься об ответственности каждого за глубину, сознательность и искренность свой веры, потому что именно из выборов каждого человека складывается исторический путь Церкви. В храмах в этот день служат особый чин, который представляет собой прославление подвижников благочестия, защитников веры, которые утверждали христианское вероучение на протяжении веков, а также перечисление и осуждение еретических заблуждений, перечень которых веками дополнялся. Одним из таких заблуждений, развенчанных на соборе 843 года, была ересь иконоборчества", - рассказал отец Максим Козлов. По его словам, иконоборцы формально опирались на запрет изображать Бога, содержащийся в Священном писании Ветхого завета. "Но некоторые историки Церкви говорят и о косвенном влиянии ислама, возникшего веком ранее, на развитие ереси иконоборчества (в исламе запрещено изображение Бога, Иисус Христос считается одним из пророков, в отличие от христианства, где Иисус - сын Божий, одно из лиц Святой Троицы – ред.). Есть разные точки зрения у разных историков Церкви, это область исторического исследования, а не утверждения", - пояснил глава Учебного комитета. Он подчеркнул, что иконоборчество опасно не только и не просто запретом на иконы, "оно ведет христиан к неверию в действительность боговоплощения, то есть в то, что воплотившийся Сын Божий стал реальным человеком - Богочеловеком Иисусом Христом, что его можно изобразить и что это изображение будет отсылать нас к первообразу Сына Божия". Отец Максим напомнил, что первая икона – нерукотворный образ Спасителя – это его лик, отпечатавшейся на полотенце, с которого начали писать иконы. "Икона Спасителя – первообраз. Все остальные иконы вторичны, но важны для нас, поскольку на них изображены в том числе последователи Христа, которые своей жизнью свидетельствуют, что Сын Божий не зря воплотился. Иконопочитание отражает отношение к христианству не как к умозрительному рассуждению о Боге и духе, но как принятию Бога, любящего Отца, который посылает Сына, ставшего, как мы, человеком", - заключил собеседник агентства. Как ранее рассказывал РИА Новости отец Максим Козлов, первая христианская икона была дана самим Богом – это лик Спасителя, отпечатавшийся на полотенце, которое он использовал. По преданию, царь ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь заболел проказой, которую не удавалось вылечить. Он услышал о могущественном палестинском проповеднике и целителе Иисусе Христе и прислал к нему слуг, которые попросили Спасителя прийти в Эдессу. Иисус не поехал, но направил царю дар. Он умылся и обтер лицо, на полотне чудесным образом остался его лик, Спасителель повелел отвезли плат царю Эдессы. Прикоснувшись к плату, Авгарь исцелился, впоследствии он принял крещение от одного из апостолов. Считается, что плат был утрачен в 1204 году во время разграбления византийской столицы крестоносцами. Именно с этого полотенца начали писать первые иконы, появился иконографический тип "Спас Нерукотворный". Среди таких икон, особо почитаемых в России – образ в Успенском соборе Московского Кремля, в Воскресенском соборе Тутаева и Новоспасском монастыре Москвы.
https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html
https://ria.ru/20240516/patriarkh-1946365325.html
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эдесса, россия, тутаев, иисус христос, русская православная церковь, религия
Религия, Эдесса, Россия, Тутаев, Иисус Христос, Русская православная церковь, Религия
Священник призвал задуматься об ответственности за веру

Протоиерей Козлов призвал верующих задуматься об ответственности за глубину веры

© Фото предоставлено главой учебного комитета Русской православной церкви протоиереем Максимом КозловымГлава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов
Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото предоставлено главой учебного комитета Русской православной церкви протоиереем Максимом Козловым
Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. В праздник Торжества православия верующим стоит задуматься "об ответственности за глубину, сознательность и искренность свой веры", потому что из личного выбора каждого человека складывается исторический путь Церкви, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
В первое воскресенье первой недели Великого поста (в этом году 9 марта) в Русской православной церкви отмечают праздник Торжества православия. Праздник был установлен после вселенского собора в Константинополе (843 год), который ознаменовал окончательную победу над ересью иконоборчества. Иконоборцы в VIII-IX веках выступали за запрет изображений Бога, что привело к гонениям на остальных христиан, уничтожению икон и мощей святых.
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"В неделю (воскресенье) Торжества православия верующим стоит задуматься об ответственности каждого за глубину, сознательность и искренность свой веры, потому что именно из выборов каждого человека складывается исторический путь Церкви. В храмах в этот день служат особый чин, который представляет собой прославление подвижников благочестия, защитников веры, которые утверждали христианское вероучение на протяжении веков, а также перечисление и осуждение еретических заблуждений, перечень которых веками дополнялся. Одним из таких заблуждений, развенчанных на соборе 843 года, была ересь иконоборчества", - рассказал отец Максим Козлов.
По его словам, иконоборцы формально опирались на запрет изображать Бога, содержащийся в Священном писании Ветхого завета. "Но некоторые историки Церкви говорят и о косвенном влиянии ислама, возникшего веком ранее, на развитие ереси иконоборчества (в исламе запрещено изображение Бога, Иисус Христос считается одним из пророков, в отличие от христианства, где Иисус - сын Божий, одно из лиц Святой Троицы – ред.). Есть разные точки зрения у разных историков Церкви, это область исторического исследования, а не утверждения", - пояснил глава Учебного комитета.
Он подчеркнул, что иконоборчество опасно не только и не просто запретом на иконы, "оно ведет христиан к неверию в действительность боговоплощения, то есть в то, что воплотившийся Сын Божий стал реальным человеком - Богочеловеком Иисусом Христом, что его можно изобразить и что это изображение будет отсылать нас к первообразу Сына Божия".
Отец Максим напомнил, что первая икона – нерукотворный образ Спасителя – это его лик, отпечатавшейся на полотенце, с которого начали писать иконы.
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"Икона Спасителя – первообраз. Все остальные иконы вторичны, но важны для нас, поскольку на них изображены в том числе последователи Христа, которые своей жизнью свидетельствуют, что Сын Божий не зря воплотился. Иконопочитание отражает отношение к христианству не как к умозрительному рассуждению о Боге и духе, но как принятию Бога, любящего Отца, который посылает Сына, ставшего, как мы, человеком", - заключил собеседник агентства.
Как ранее рассказывал РИА Новости отец Максим Козлов, первая христианская икона была дана самим Богом – это лик Спасителя, отпечатавшийся на полотенце, которое он использовал. По преданию, царь ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь заболел проказой, которую не удавалось вылечить. Он услышал о могущественном палестинском проповеднике и целителе Иисусе Христе и прислал к нему слуг, которые попросили Спасителя прийти в Эдессу. Иисус не поехал, но направил царю дар. Он умылся и обтер лицо, на полотне чудесным образом остался его лик, Спасителель повелел отвезли плат царю Эдессы. Прикоснувшись к плату, Авгарь исцелился, впоследствии он принял крещение от одного из апостолов. Считается, что плат был утрачен в 1204 году во время разграбления византийской столицы крестоносцами. Именно с этого полотенца начали писать первые иконы, появился иконографический тип "Спас Нерукотворный". Среди таких икон, особо почитаемых в России – образ в Успенском соборе Московского Кремля, в Воскресенском соборе Тутаева и Новоспасском монастыре Москвы.
Богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Священник посоветовал в пост готовить попроще
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