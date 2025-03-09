https://ria.ru/20250309/pozhary-2003877105.html

В одном из округов штата Нью-Йорк объявили ЧС из-за пожаров

В одном из округов штата Нью-Йорк объявили ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 09.03.2025

В одном из округов штата Нью-Йорк объявили ЧС из-за пожаров

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул на официальном сайте губернатора объявила чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк в связи с низовыми пожарами, РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T07:29:00+03:00

2025-03-09T07:29:00+03:00

2025-03-09T07:35:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул на официальном сайте губернатора объявила чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк в связи с низовыми пожарами, вспыхнувшими на острове Лонг-Айленд. "Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила сегодня чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк, так как в субботу днем начались многочисленные низовые пожары", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте.Сообщается, что в локализации пожаров задействованы более 30 пожарных команд. Кроме того, к тушению огня были привлечены четыре вертолета Национальной гвардии Нью-Йорка. Ранее телеканал ABC сообщил, что на фоне пожаров о чрезвычайной ситуации объявили власти расположенного на Лонг-Айленде города Саутгемптон.

https://ria.ru/20250115/pozhary-1993778661.html

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нью-йорк (город)

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Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), саутгемптон