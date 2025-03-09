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В одном из округов штата Нью-Йорк объявили ЧС из-за пожаров
В одном из округов штата Нью-Йорк объявили ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 09.03.2025
В одном из округов штата Нью-Йорк объявили ЧС из-за пожаров
Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул на официальном сайте губернатора объявила чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк в связи с низовыми пожарами, РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T07:29:00+03:00
2025-03-09T07:29:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул на официальном сайте губернатора объявила чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк в связи с низовыми пожарами, вспыхнувшими на острове Лонг-Айленд. "Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила сегодня чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк, так как в субботу днем начались многочисленные низовые пожары", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте.Сообщается, что в локализации пожаров задействованы более 30 пожарных команд. Кроме того, к тушению огня были привлечены четыре вертолета Национальной гвардии Нью-Йорка. Ранее телеканал ABC сообщил, что на фоне пожаров о чрезвычайной ситуации объявили власти расположенного на Лонг-Айленде города Саутгемптон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), саутгемптон
В мире, Нью-Йорк (город), Саутгемптон
В одном из округов штата Нью-Йорк объявили ЧС из-за пожаров
Губернатор штата Нью-Йорк Хокул объявила чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк