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В одном из округов штата Нью-Йорк объявили ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 09.03.2025
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07:29 09.03.2025 (обновлено: 07:35 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/pozhary-2003877105.html
В одном из округов штата Нью-Йорк объявили ЧС из-за пожаров
В одном из округов штата Нью-Йорк объявили ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 09.03.2025
В одном из округов штата Нью-Йорк объявили ЧС из-за пожаров
Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул на официальном сайте губернатора объявила чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк в связи с низовыми пожарами, РИА Новости, 09.03.2025
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2025-03-09T07:35:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул на официальном сайте губернатора объявила чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк в связи с низовыми пожарами, вспыхнувшими на острове Лонг-Айленд. "Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила сегодня чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк, так как в субботу днем начались многочисленные низовые пожары", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте.Сообщается, что в локализации пожаров задействованы более 30 пожарных команд. Кроме того, к тушению огня были привлечены четыре вертолета Национальной гвардии Нью-Йорка. Ранее телеканал ABC сообщил, что на фоне пожаров о чрезвычайной ситуации объявили власти расположенного на Лонг-Айленде города Саутгемптон.
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в мире, нью-йорк (город), саутгемптон
В мире, Нью-Йорк (город), Саутгемптон
В одном из округов штата Нью-Йорк объявили ЧС из-за пожаров

Губернатор штата Нью-Йорк Хокул объявила чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк

© РИА Новости / Виктор МельникПожарная машина в Нью-Йорке
Пожарная машина в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Виктор Мельник
Пожарная машина в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул на официальном сайте губернатора объявила чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк в связи с низовыми пожарами, вспыхнувшими на острове Лонг-Айленд.
"Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила сегодня чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк, так как в субботу днем начались многочисленные низовые пожары", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте.
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Сообщается, что в локализации пожаров задействованы более 30 пожарных команд. Кроме того, к тушению огня были привлечены четыре вертолета Национальной гвардии Нью-Йорка.
Ранее телеканал ABC сообщил, что на фоне пожаров о чрезвычайной ситуации объявили власти расположенного на Лонг-Айленде города Саутгемптон.
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