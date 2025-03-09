https://ria.ru/20250309/polsha-2003940561.html

В Польше пригрозили найти замену Starlink, оплачиваемую страной для ВСУ

В Польше пригрозили найти замену Starlink, оплачиваемую страной для ВСУ - РИА Новости, 09.03.2025

В Польше пригрозили найти замену Starlink, оплачиваемую страной для ВСУ

Глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил найти замену системе спутникового интернета Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, в случае, если... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:32:00+03:00

2025-03-09T17:32:00+03:00

2025-03-09T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил найти замену системе спутникового интернета Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, в случае, если принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Ранее Маск заявил, что система Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. "Польское министерство цифровизации оплачивает Starlink, цена которого составляет около 50 миллионов долларов в год, для Украины... Если SpaceX покажет себя как ненадежного поставщика, то мы будем вынуждены искать других поставщиков", - написал Сикорский на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию Маска. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.

https://ria.ru/20250309/musk-2003889663.html

https://ria.ru/20250224/mask-2001191844.html

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