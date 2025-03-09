https://ria.ru/20250309/pogoda-2003951108.html

Жителям Москвы рассказали о погоде в следующие выходные

Жителям Москвы рассказали о погоде в следующие выходные - РИА Новости, 09.03.2025

Жителям Москвы рассказали о погоде в следующие выходные

Мартовские холода вернутся в Москву в следующие выходные, в субботу температура будет не выше плюс 6, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T18:54:00+03:00

2025-03-09T18:54:00+03:00

2025-03-09T19:02:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мартовские холода вернутся в Москву в следующие выходные, в субботу температура будет не выше плюс 6, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные ожидаются традиционные мартовские возвраты холодов: в субботу фронт принесет ливневые осадки в смешанном агрегатном состоянии, ночью 0 - плюс 5, днем не выше плюс 1 - плюс 6 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в воскресенье инициативу перехватит антициклон, благодаря чему распогодится, в середине ночи легкие заморозки, днем плюс 2 - плюс 7 градусов.

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