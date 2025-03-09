https://ria.ru/20250309/pogoda-2003868355.html
Синоптик рассказал о весеннем половодье в центре России
Синоптик рассказал о весеннем половодье в центре России - РИА Новости, 09.03.2025
Синоптик рассказал о весеннем половодье в центре России
Весеннего половодья в центре европейской части России практически не будет из-за отсутствия снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T02:51:00+03:00
2025-03-09T02:51:00+03:00
2025-03-09T02:52:00+03:00
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Весеннего половодья в центре европейской части России практически не будет из-за отсутствия снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В центре европейской России снега мало, поэтому говорить о половодье не приходится, потому что его и не будет, оно будет очень слабо развито", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20250308/pogoda-2003765756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Синоптик рассказал о весеннем половодье в центре России
Вильфанд: весеннего половодья в центре европейской части России почти не будет