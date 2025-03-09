https://ria.ru/20250309/pogoda-2003868355.html

Синоптик рассказал о весеннем половодье в центре России

Синоптик рассказал о весеннем половодье в центре России - РИА Новости, 09.03.2025

Синоптик рассказал о весеннем половодье в центре России

Весеннего половодья в центре европейской части России практически не будет из-за отсутствия снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T02:51:00+03:00

2025-03-09T02:51:00+03:00

2025-03-09T02:52:00+03:00

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Весеннего половодья в центре европейской части России практически не будет из-за отсутствия снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В центре европейской России снега мало, поэтому говорить о половодье не приходится, потому что его и не будет, оно будет очень слабо развито", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20250308/pogoda-2003765756.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество