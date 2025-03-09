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Синоптик рассказал о весеннем половодье в центре России - РИА Новости, 09.03.2025
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02:51 09.03.2025 (обновлено: 02:52 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/pogoda-2003868355.html
Синоптик рассказал о весеннем половодье в центре России
Синоптик рассказал о весеннем половодье в центре России - РИА Новости, 09.03.2025
Синоптик рассказал о весеннем половодье в центре России
Весеннего половодья в центре европейской части России практически не будет из-за отсутствия снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T02:51:00+03:00
2025-03-09T02:52:00+03:00
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Весеннего половодья в центре европейской части России практически не будет из-за отсутствия снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В центре европейской России снега мало, поэтому говорить о половодье не приходится, потому что его и не будет, оно будет очень слабо развито", - сказал Вильфанд.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Синоптик рассказал о весеннем половодье в центре России

Вильфанд: весеннего половодья в центре европейской части России почти не будет

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПоловодье
Половодье - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Весеннего половодья в центре европейской части России практически не будет из-за отсутствия снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В центре европейской России снега мало, поэтому говорить о половодье не приходится, потому что его и не будет, оно будет очень слабо развито", - сказал Вильфанд.
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