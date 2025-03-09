https://ria.ru/20250309/pobeda-2003928172.html
Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин
Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин - РИА Новости, 09.03.2025
Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин
Президент России Владимир Путин уверен, что бойцы на передовой не подведут и будут биться до победы России. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:31:00+03:00
2025-03-09T15:31:00+03:00
2025-03-09T15:31:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что бойцы на передовой не подведут и будут биться до победы России. Глава государства 6 марта встретился с женщинами-участницами СВО и ветеранами спецоперации, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества". После беседы президент поздравил их с наступающим Международным женским днём, вручил букеты и немного пообщался во время фотографирования. Видеокадры этого общения впервые показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Ребята вам передают огромный привет с передовой и говорят, что они вас никогда не подведут и будут биться до нашей победы", - сказала одна из участниц встречи во время общего фотографирования. "Я знаю", - ответил Путин.
https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин
Путин: бойцы на передовой не подведут и будут биться до победы России
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что бойцы на передовой не подведут и будут биться до победы России.
Глава государства 6 марта встретился с женщинами-участницами СВО и ветеранами спецоперации, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества". После беседы президент поздравил их с наступающим Международным женским днём, вручил букеты и немного пообщался во время фотографирования.
Видеокадры этого общения впервые показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Ребята вам передают огромный привет с передовой и говорят, что они вас никогда не подведут и будут биться до нашей победы", - сказала одна из участниц встречи во время общего фотографирования.
"Я знаю", - ответил Путин
.