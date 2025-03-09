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Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин - РИА Новости, 09.03.2025
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15:31 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/pobeda-2003928172.html
Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин
Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин - РИА Новости, 09.03.2025
Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин
Президент России Владимир Путин уверен, что бойцы на передовой не подведут и будут биться до победы России. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:31:00+03:00
2025-03-09T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что бойцы на передовой не подведут и будут биться до победы России. Глава государства 6 марта встретился с женщинами-участницами СВО и ветеранами спецоперации, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества". После беседы президент поздравил их с наступающим Международным женским днём, вручил букеты и немного пообщался во время фотографирования. Видеокадры этого общения впервые показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Ребята вам передают огромный привет с передовой и говорят, что они вас никогда не подведут и будут биться до нашей победы", - сказала одна из участниц встречи во время общего фотографирования. "Я знаю", - ответил Путин.
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин

Путин: бойцы на передовой не подведут и будут биться до победы России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что бойцы на передовой не подведут и будут биться до победы России.
Глава государства 6 марта встретился с женщинами-участницами СВО и ветеранами спецоперации, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества". После беседы президент поздравил их с наступающим Международным женским днём, вручил букеты и немного пообщался во время фотографирования.
Видеокадры этого общения впервые показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Ребята вам передают огромный привет с передовой и говорят, что они вас никогда не подведут и будут биться до нашей победы", - сказала одна из участниц встречи во время общего фотографирования.
"Я знаю", - ответил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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