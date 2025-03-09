https://ria.ru/20250309/pobeda-2003928172.html

Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин

Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин - РИА Новости, 09.03.2025

Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин

Президент России Владимир Путин уверен, что бойцы на передовой не подведут и будут биться до победы России. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:31:00+03:00

2025-03-09T15:31:00+03:00

2025-03-09T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что бойцы на передовой не подведут и будут биться до победы России. Глава государства 6 марта встретился с женщинами-участницами СВО и ветеранами спецоперации, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества". После беседы президент поздравил их с наступающим Международным женским днём, вручил букеты и немного пообщался во время фотографирования. Видеокадры этого общения впервые показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Ребята вам передают огромный привет с передовой и говорят, что они вас никогда не подведут и будут биться до нашей победы", - сказала одна из участниц встречи во время общего фотографирования. "Я знаю", - ответил Путин.

https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность