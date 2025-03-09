https://ria.ru/20250309/peskov-2003913386.html
Песков рассказал об удивлении от просмотра перепалки Зеленского и Трампа
Песков рассказал об удивлении от просмотра перепалки Зеленского и Трампа - РИА Новости, 09.03.2025
Песков рассказал об удивлении от просмотра перепалки Зеленского и Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что не мог поверить глазам, увидев перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, фрагмент... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:28:00+03:00
2025-03-09T13:28:00+03:00
2025-03-09T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что не мог поверить глазам, увидев перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, фрагмент интервью с ним опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале."С точки зрения дипломатии такого не было. Случалось, наверное, в античные времена, в древней истории, когда главе государства, который приехал куда-то с визитом, отрубали голову или брали его в плен. Но уже, по-моему, даже в Средние века такого не было. Поэтому, конечно, все-таки будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам", — отметил он.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель с начала конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным Fox News, американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по украинским ресурсам сорвалась. Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США.Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Зеленский в итоге попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также согласился на переговоры как можно скорее. В среду стало известно, что Вашингтон и Киев договорились о встрече команд переговорщиков в ближайшее время.Как отметили в Кремле, поведение Зеленского в Белом доме еще раз доказало правоту президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250307/kiev-2003613205.html
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003412940.html
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россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, украина, киев, в мире
Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Украина, Киев, В мире
Песков рассказал об удивлении от просмотра перепалки Зеленского и Трампа
Песков: увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что не мог поверить глазам, увидев перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, фрагмент интервью с ним опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале
.
"С точки зрения дипломатии такого не было. Случалось, наверное, в античные времена, в древней истории, когда главе государства, который приехал куда-то с визитом, отрубали голову или брали его в плен. Но уже, по-моему, даже в Средние века такого не было. Поэтому, конечно, все-таки будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам", — отметил он.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа
, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель с начала конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным Fox News, американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по украинским ресурсам сорвалась. Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США.
Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон
позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Зеленский в итоге попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также согласился на переговоры как можно скорее. В среду стало известно, что Вашингтон и Киев договорились о встрече команд переговорщиков в ближайшее время.
Как отметили в Кремле, поведение Зеленского в Белом доме еще раз доказало правоту президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.