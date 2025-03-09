https://ria.ru/20250309/peregovory-2003949463.html

Европейским странам надо начать переговоры с Россией, считает эксперт

Европейским странам надо начать переговоры с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 09.03.2025

Европейским странам надо начать переговоры с Россией, считает эксперт

Европейским странам для разрешения украинского кризиса следовало бы самим начать прямые переговоры с Россией, такое мнение высказал РИА Новости крымский... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T18:33:00+03:00

2025-03-09T18:33:00+03:00

2025-03-09T18:33:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Европейским странам для разрешения украинского кризиса следовало бы самим начать прямые переговоры с Россией, такое мнение высказал РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. "Решение кризиса очевидно, и оно классическое в политической истории Европы: надо начинать самим переговоры с Россией, обойдя США. Но нынешние руководители европейских государств просто неспособны на такие действия, которые были естественны для великих политиков недавнего прошлого", - считает Джаралла. По его словам, нынешние "политические карлики", подобные лидерам Франции, Британии и других европейских стран, выбравших путь агрессии в отношении России, способны довести мир до катастрофы, "размахивая ядерной дубинкой". "По счастью, есть более сильный аргумент на все эти вызовы - победы русской армии. Именно опираясь на них и можно вести переговоры, что с США, что с Европой", - сказал политолог.

https://ria.ru/20250309/siyyarto-2003938712.html

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в мире, россия, сша, европа, владимир джаралла