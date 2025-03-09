https://ria.ru/20250309/peregovory-2003873092.html

На Западе рассказали, кто станет во главе Украины

На Западе рассказали, кто станет во главе Украины - РИА Новости, 09.03.2025

На Западе рассказали, кто станет во главе Украины

Россия и США при проведении полноценных мирных переговоров будут решать, кто станет во главе Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T06:03:00+03:00

2025-03-09T06:03:00+03:00

2025-03-09T09:41:00+03:00

в мире

сша

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россия

александр меркурис

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стив уиткофф

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия и США при проведении полноценных мирных переговоров будут решать, кто станет во главе Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Сначала нужно объявить прекращение огня, которое в теории должно дать время на выполнение возможных требований Москвы: денацификация, восстановление статуса русского языка и РПЦ, вывод ВСУ с новых территорий. Но также это будет и подготовкой к переговорам в Киеве, где США и Россия будут решать, кто станет во главе Украины", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что у Киева практически нет выбора, так как без американской помощи Украина не сможет долго продержаться."Стивен Уиткофф упоминал ранее, что основой новых сделок должен быть проект Стамбульского договора, который был ранее отвергнут Киевом. Кроме того, США прорабатывали рамочное соглашение, которое подкреплено договором о прекращении огня на шесть месяцев. Может ли это быть слиянием идей Вашингтона и Москвы?" —задался вопросом Меркурис.Телеканал NBC сообщал, что позиция президента США Дональда Трампа и его команды относительно украинского конфликта во многом близка с российской.Во вторник ночью США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. По информации Fox News, это продлится до тех пор, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Сам Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт как можно быстрее.

https://ria.ru/20250309/tramp-2003867874.html

https://ria.ru/20250308/trevoga-2003855420.html

https://ria.ru/20250308/rossiya-2003701984.html

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