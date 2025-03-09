Рейтинг@Mail.ru
В Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:04 09.03.2025 (обновлено: 06:20 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/pensii-2003871621.html
В Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст
В Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст - РИА Новости, 09.03.2025
В Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст
В Южной Осетии в скором времени могут поднять пенсионный возраст, заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев, его слова приводит Sputnik... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T05:04:00+03:00
2025-03-09T06:20:00+03:00
южная осетия
в мире
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788438486_0:117:2984:1796_1920x0_80_0_0_8f0ba1b1e5c7b41b69a52e1dffb3108e.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Южной Осетии в скором времени могут поднять пенсионный возраст, заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев, его слова приводит Sputnik Южная Осетия."Рано или поздно нам надо будет повышать пенсионный возраст. &lt;…&gt; Многие граждане в возрасте 55 и 60 лет хотят и стремятся продолжать работать. Поэтому, с одной стороны, почему бы не предоставить им такую возможность?" — заявил чиновник.Во-вторых, по его словам, повышение пенсионного возраста положительно скажется на бюджетах социального фонда республики, а это в свою очередь повысит размер выплат.Сейчас в Южной Осетии женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60.
https://ria.ru/20250307/gagloev-2003581352.html
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788438486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c8686e43ce8fdced054c2946cb39928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная осетия, в мире, пенсия
Южная Осетия, В мире, Пенсия
В Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст

Министр труда Гаглоев: в Южной Осетии придется повышать пенсионный возраст

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Южной Осетии
Флаг Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаг Южной Осетии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Южной Осетии в скором времени могут поднять пенсионный возраст, заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев, его слова приводит Sputnik Южная Осетия.
"Рано или поздно нам надо будет повышать пенсионный возраст. <…> Многие граждане в возрасте 55 и 60 лет хотят и стремятся продолжать работать. Поэтому, с одной стороны, почему бы не предоставить им такую возможность?" — заявил чиновник.
Во-вторых, по его словам, повышение пенсионного возраста положительно скажется на бюджетах социального фонда республики, а это в свою очередь повысит размер выплат.
Сейчас в Южной Осетии женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60.
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Врачи купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии Гаглоева
7 марта, 11:40
 
Южная ОсетияВ миреПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала