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В Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст
В Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст - РИА Новости, 09.03.2025
В Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст
В Южной Осетии в скором времени могут поднять пенсионный возраст, заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев, его слова приводит Sputnik... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T05:04:00+03:00
2025-03-09T05:04:00+03:00
2025-03-09T06:20:00+03:00
южная осетия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Южной Осетии в скором времени могут поднять пенсионный возраст, заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев, его слова приводит Sputnik Южная Осетия."Рано или поздно нам надо будет повышать пенсионный возраст. <…> Многие граждане в возрасте 55 и 60 лет хотят и стремятся продолжать работать. Поэтому, с одной стороны, почему бы не предоставить им такую возможность?" — заявил чиновник.Во-вторых, по его словам, повышение пенсионного возраста положительно скажется на бюджетах социального фонда республики, а это в свою очередь повысит размер выплат.Сейчас в Южной Осетии женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60.
https://ria.ru/20250307/gagloev-2003581352.html
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южная осетия, в мире, пенсия
Южная Осетия, В мире, Пенсия
В Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст
Министр труда Гаглоев: в Южной Осетии придется повышать пенсионный возраст