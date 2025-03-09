Мерц заявил о невозможности для Германии получить ядерное оружие
Лидер ХДС Мерц: Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием, это не изменится и при новом правительстве страны, заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
"Германия не сможет и не имеет права обладать собственным ядерным оружием. Существуют как минимум два договора, которые нам этого не позволяют. Последний из них - договор "2+4" 1990 года. В нем Германия четко отказалась от обладания ядерным оружием, и так оно и останется. Однако, на мой взгляд, вопрос ядерного участия вместе с Францией и Великобританией - это тема, о которой мы должны будем поговорить", - сказал он.
В среду президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. По его словам, это станет "ответом на исторический призыв" лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на США, но и на Францию.
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