https://ria.ru/20250309/oruzhie-2003926146.html

Мерц заявил о невозможности для Германии получить ядерное оружие

Мерц заявил о невозможности для Германии получить ядерное оружие - РИА Новости, 09.03.2025

Мерц заявил о невозможности для Германии получить ядерное оружие

Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием, это не изменится и при новом правительстве страны, заявил лидер Христианско-демократического союза РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:18:00+03:00

2025-03-09T15:18:00+03:00

2025-03-09T15:20:00+03:00

франция

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эммануэль макрон

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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием, это не изменится и при новом правительстве страны, заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью радиостанции Deutschlandfunk. "Германия не сможет и не имеет права обладать собственным ядерным оружием. Существуют как минимум два договора, которые нам этого не позволяют. Последний из них - договор "2+4" 1990 года. В нем Германия четко отказалась от обладания ядерным оружием, и так оно и останется. Однако, на мой взгляд, вопрос ядерного участия вместе с Францией и Великобританией - это тема, о которой мы должны будем поговорить", - сказал он. Мерц пояснил, что поддерживает идею дополнения "ядерного зонтика" США в Европе французским и британским ядерным оружием. В среду президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. По его словам, это станет "ответом на исторический призыв" лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на США, но и на Францию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250306/lavrov--2003379776.html

https://ria.ru/20250305/makron-2003302669.html

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франция, россия, германия, фридрих мерц, эммануэль макрон, дмитрий песков, хдс/хсс, нато, евросоюз, в мире