https://ria.ru/20250309/oon-2003973028.html
Россия и США запросили консультации СБ ООН по Сирии
Россия и США запросили консультации СБ ООН по Сирии - РИА Новости, 09.03.2025
Россия и США запросили консультации СБ ООН по Сирии
Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии, Москва ожидает, что они состоятся в понедельник, сообщил первый зампостпреда российской РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T23:13:00+03:00
2025-03-09T23:13:00+03:00
2025-03-09T23:21:00+03:00
в мире
россия
сша
сирия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_6debe7bce6d827522dfe857c501a2e7a.jpg
ООН, 9 мар - РИА Новости. Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии, Москва ожидает, что они состоятся в понедельник, сообщил первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта", - написал российский дипломат.
https://ria.ru/20250307/siriya-2003708076.html
россия
сша
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_d6db9722cabe55ecb722aaffb4dfbf13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сирия, оон
В мире, Россия, США, Сирия, ООН
Россия и США запросили консультации СБ ООН по Сирии
Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии