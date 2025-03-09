https://ria.ru/20250309/oon-2003973028.html

Россия и США запросили консультации СБ ООН по Сирии

Россия и США запросили консультации СБ ООН по Сирии - РИА Новости, 09.03.2025

Россия и США запросили консультации СБ ООН по Сирии

Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии, Москва ожидает, что они состоятся в понедельник, сообщил первый зампостпреда российской РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T23:13:00+03:00

2025-03-09T23:13:00+03:00

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ООН, 9 мар - РИА Новости. Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии, Москва ожидает, что они состоятся в понедельник, сообщил первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта", - написал российский дипломат.

https://ria.ru/20250307/siriya-2003708076.html

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