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Россия и США запросили консультации СБ ООН по Сирии - РИА Новости, 09.03.2025
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23:13 09.03.2025 (обновлено: 23:21 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/oon-2003973028.html
Россия и США запросили консультации СБ ООН по Сирии
Россия и США запросили консультации СБ ООН по Сирии - РИА Новости, 09.03.2025
Россия и США запросили консультации СБ ООН по Сирии
Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии, Москва ожидает, что они состоятся в понедельник, сообщил первый зампостпреда российской РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T23:13:00+03:00
2025-03-09T23:21:00+03:00
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ООН, 9 мар - РИА Новости. Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии, Москва ожидает, что они состоятся в понедельник, сообщил первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта", - написал российский дипломат.
https://ria.ru/20250307/siriya-2003708076.html
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в мире, россия, сша, сирия, оон
В мире, Россия, США, Сирия, ООН
Россия и США запросили консультации СБ ООН по Сирии

Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 9 мар - РИА Новости. Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии, Москва ожидает, что они состоятся в понедельник, сообщил первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта", - написал российский дипломат.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
МИД России призвал лидеров Сирии сделать все для прекращения кровопролития
7 марта, 17:53
 
В миреРоссияСШАСирияООН
 
 
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