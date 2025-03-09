https://ria.ru/20250309/obstrel-2003957777.html
Число жертв и раненых при обстреле в Херсонской области выросло до девяти
Число жертв и раненых при обстреле в Херсонской области выросло до девяти - РИА Новости, 09.03.2025
Число жертв и раненых при обстреле в Херсонской области выросло до девяти
Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней поступил в больницу Скадовска, к настоящему моменту известно о восьми раненых и одном погибшем, сообщили РИА... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T20:07:00+03:00
2025-03-09T20:07:00+03:00
2025-03-09T20:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
скадовск
вооруженные силы украины
россия
происшествия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003941021_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_ac04571859bde4d094bb23851bb26f87.jpg
ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней поступил в больницу Скадовска, к настоящему моменту известно о восьми раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области. ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS. "Еще один, 30-летний, с осколочным ранением грудной клетки. Общее количество достигло девяти, среди них один погибший и восемь раненых", - сообщили агентству в региональном минздраве. Уточняется, что среди жертв и пострадавших детей нет, среди раненых есть фельдшер и водитель кареты скорой помощи.
https://ria.ru/20250309/obstrel-2003953326.html
херсонская область
скадовск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003941021_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bd009c7845aebe794d80cdda30f5bfbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , скадовск, вооруженные силы украины, россия, происшествия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Скадовск, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Число жертв и раненых при обстреле в Херсонской области выросло до девяти
Общее число жертв и раненых при обстреле ВСУ Великих Копаней выросло до девяти