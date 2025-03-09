https://ria.ru/20250309/obstrel-2003957777.html

Число жертв и раненых при обстреле в Херсонской области выросло до девяти

Число жертв и раненых при обстреле в Херсонской области выросло до девяти - РИА Новости, 09.03.2025

Число жертв и раненых при обстреле в Херсонской области выросло до девяти

Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней поступил в больницу Скадовска, к настоящему моменту известно о восьми раненых и одном погибшем, сообщили РИА... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T20:07:00+03:00

2025-03-09T20:07:00+03:00

2025-03-09T20:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

скадовск

вооруженные силы украины

россия

происшествия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней поступил в больницу Скадовска, к настоящему моменту известно о восьми раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области. ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS. "Еще один, 30-летний, с осколочным ранением грудной клетки. Общее количество достигло девяти, среди них один погибший и восемь раненых", - сообщили агентству в региональном минздраве. Уточняется, что среди жертв и пострадавших детей нет, среди раненых есть фельдшер и водитель кареты скорой помощи.

https://ria.ru/20250309/obstrel-2003953326.html

херсонская область

скадовск

россия

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херсонская область , скадовск, вооруженные силы украины, россия, происшествия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)