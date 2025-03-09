https://ria.ru/20250309/obstrel-2003956328.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось

Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось - РИА Новости, 09.03.2025

Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось

Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней доставлен в больницу Скадовска, таким образом, известно о семи раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T19:51:00+03:00

2025-03-09T19:51:00+03:00

2025-03-09T19:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

скадовск

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней доставлен в больницу Скадовска, таким образом, известно о семи раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области. ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS. "Подвезли еще восьмого своим транспортом. Итого сейчас восемь: один погиб, остальные средней степени тяжести. Осколочные ранения головы, торса и конечностей. Операционные работают, помощь оказывается", - сообщили агентству в региональном минздраве. Уточняется, что среди жертв и пострадавших детей нет, среди раненых есть фельдшер и водитель кареты скорой помощи.

https://ria.ru/20250309/obstrel-2003953326.html

скадовск

херсонская область

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скадовск, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия