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Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/obstrel-2003956328.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось - РИА Новости, 09.03.2025
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось
Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней доставлен в больницу Скадовска, таким образом, известно о семи раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:51:00+03:00
2025-03-09T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
скадовск
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней доставлен в больницу Скадовска, таким образом, известно о семи раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области. ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS. "Подвезли еще восьмого своим транспортом. Итого сейчас восемь: один погиб, остальные средней степени тяжести. Осколочные ранения головы, торса и конечностей. Операционные работают, помощь оказывается", - сообщили агентству в региональном минздраве. Уточняется, что среди жертв и пострадавших детей нет, среди раненых есть фельдшер и водитель кареты скорой помощи.
https://ria.ru/20250309/obstrel-2003953326.html
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скадовск, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Скадовск, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось

Общее число жертв и раненых при обстреле ВСУ Великих Копаней достигло восьми

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней доставлен в больницу Скадовска, таким образом, известно о семи раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области.
ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS.
"Подвезли еще восьмого своим транспортом. Итого сейчас восемь: один погиб, остальные средней степени тяжести. Осколочные ранения головы, торса и конечностей. Операционные работают, помощь оказывается", - сообщили агентству в региональном минздраве.
Уточняется, что среди жертв и пострадавших детей нет, среди раненых есть фельдшер и водитель кареты скорой помощи.
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеСкадовскХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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