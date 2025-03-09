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Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось - РИА Новости, 09.03.2025
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось
Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней доставлен в больницу Скадовска, таким образом, известно о семи раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:51:00+03:00
2025-03-09T19:51:00+03:00
2025-03-09T19:51:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней доставлен в больницу Скадовска, таким образом, известно о семи раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области. ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS. "Подвезли еще восьмого своим транспортом. Итого сейчас восемь: один погиб, остальные средней степени тяжести. Осколочные ранения головы, торса и конечностей. Операционные работают, помощь оказывается", - сообщили агентству в региональном минздраве. Уточняется, что среди жертв и пострадавших детей нет, среди раненых есть фельдшер и водитель кареты скорой помощи.
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скадовск, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Скадовск, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось
Общее число жертв и раненых при обстреле ВСУ Великих Копаней достигло восьми