https://ria.ru/20250309/obstrel-2003955344.html
После обстрела ВСУ в Херсонской области завели дело
После обстрела ВСУ в Херсонской области завели дело - РИА Новости, 09.03.2025
После обстрела ВСУ в Херсонской области завели дело
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области, сообщила официальный... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:43:00+03:00
2025-03-09T19:43:00+03:00
2025-03-09T20:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
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следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале.Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ вечером в воскресенье нанесли варварский удар по рынку в Великих Копанях в Херсонской области двумя ракетами из РСЗО HIMARS, есть погибшие и много раненых. Позднее минздрав региона сообщил РИА Новости, что по последним данным один человек погиб и семеро ранены."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Установлено, что днем 9 марта 2025 года украинскими вооруженными формированиями произведена атака по территории рынка, расположенного в населенном пункте Великие Копани Херсонской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250309/obstrel-2003953326.html
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После обстрела ВСУ в Херсонской области завели дело
После обстрела ВСУ рынка в Великих Копанях в Херсонской области завели дело