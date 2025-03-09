https://ria.ru/20250309/obstrel-2003955344.html

После обстрела ВСУ в Херсонской области завели дело

После обстрела ВСУ в Херсонской области завели дело - РИА Новости, 09.03.2025

После обстрела ВСУ в Херсонской области завели дело

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области, сообщила официальный... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T19:43:00+03:00

2025-03-09T19:43:00+03:00

2025-03-09T20:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003941021_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_ac04571859bde4d094bb23851bb26f87.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале.Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ вечером в воскресенье нанесли варварский удар по рынку в Великих Копанях в Херсонской области двумя ракетами из РСЗО HIMARS, есть погибшие и много раненых. Позднее минздрав региона сообщил РИА Новости, что по последним данным один человек погиб и семеро ранены."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Установлено, что днем 9 марта 2025 года украинскими вооруженными формированиями произведена атака по территории рынка, расположенного в населенном пункте Великие Копани Херсонской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250309/obstrel-2003953326.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия